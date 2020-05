Hør hele historien om #amishgate

Hva er #amsihgate? Hvorfor snakker folk om det? Hvorfor gratulerte Erna Solberg de involverte? Her får du svaret.

Publisert: Publisert: Nå nettopp

Leif Tore Lindø Journalist





























Kongen har - foreløpig - ikke sendt telegram, men statsministeren har gratulert på Twitter. Det er da noe. 1 av 13

Den siste uken har #amishbordet og #amishgate vært blant de mest brukte emneknaggene på Twitter i Norge. Onsdag kveld måtte til og med statsministeren gå ut og gratulere familien Vignes på Finnøy, og takke for underholdningen.

Hvorfor?

Historien handler i korte trekk om et bord, laget av amish-folket i USA, og de bestrebelsene som måtte til for å få bordet til Finnøy. Aftenbladet har fulgt dramaet på nært hold fra Nordre Vignes, og vi har samlet hele historien i to podkaster.

Del I, om mysteriet, finner du her:

Del II, oppklaringen, finner du her:

Du kan også høre begge episodene, og andre utgaver av Aftenbla-bla på Itunes eller på Spotify.