Renée Zellweger imponerer som tragisk Judy Garland

Sjanger: Biografisk drama. Nasjonalitet: Storbritannia. 2019. Regi: Rupert Goold. Manus: Tom Edge. Skuespillere: Renée Zellweger, Rufus Sewell, Michael Gambon, Jessie Buckley, Bella Ramsey. Lengde: 1 time 58 min. Aldersgrense: 6 år. Kinopremiere: 25. oktober.

Tenåringsjenta Judy Garland begeistret hele verden i rollen som Dorothy i «Trollmannen fra Oz» (1939). Senere ble det flere suksesser, både på film og som sanger. Før alkohol- og pillemisbrukeren Judy gradvis gikk opp i liminge, både privat og profesjonelt.

Filmen «Judy» er basert på Peter Quilters skuespill «End of the Rainbow». Når dramaet starter i 1968, er Garland ydmyket, blakk – og hjemløs. Ingen vil booke henne. Ryktene om at hun er både uberegnelig og upålitelig stemmer altfor godt. På toppen kommer krangel med eksmannen om foreldreretten til barna. Livet kunne ikke vært kjipere da hun får et engasjement for flere show i London.

Genialt talent

Renée Zellweger er ikke bare maskert til slående likhet med Garland. Den levde stemmen, kroppsspråket, faktene, dansen og sceneutstrålingen. Alt sitter som et skudd. Enda mer imponerende er det hvordan hun, blant annet gjennom blikk og stemmeleie, gir oss rørende innblikk i Garlands skrøpelige, emosjonelle kaos bak de uberegnelige divafaktene. Og i Garlands menneskelige varme og geniale talent.

Parallelt med alt dramaet rundt engasjementet i London i Garlands siste leveår, får vi tilbakeblikk i stjernens opplevelser under innspillingen av «Trollmannen fra Oz», som en forklaring på Garlands senere pillemisbruk og spiseforstyrrelser. Den endimensjonale framstillingen her skurrer mot dybden i nåtidsportrettet, og burde ikke fått så stor plass.

Velger feil igjen og igjen

Uten Renée Zellwegers skuespillerprestasjonen, hadde ikke «Judy» vært stort mer enn en slapp og velbrukt anklage mot Hollywood-kynisme, og kjendisfiksert grafs i en stjernes fall som et resultat av bransjens grådighet og maktbruk. Zellwegers tolkning viser oss også et varmt og nydelig menneske som gjør de samme feilvalgene igjen og igjen.

Og at det blir for enkelt bare å skylde alt som går skeis på slemme maktmennesker.