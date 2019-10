Skattekontroller på festival – én fikk tilleggsskatt på 150.000

På festivalene ble det gjennomført kontroller av kasseapparat, momsregistrering, levering av A-melding og føring av personallister.

– Vi ser at når vi kontrollerer ett sted, så dukker de samme aktørene opp igjen på en ny festival et annet sted. Derfor har det vært viktig for oss å følge virksomheter som reiser rundt i Festival-Norge, sier Eve Vangsnes Bergli, direktør for divisjon innsats i Skatteetaten.

Skatteetaten traff en del av de samme virksomhetene på flere av arrangementene.

– Én fikk fastsatt merverdiavgift og tilleggsskatt på 150.000 kroner samt ilagt overtredelsesgebyr for manglende personalliste, sier Bergli.

To virksomheter ble bortvist av politiet, den ene av dem på to forskjellige steder i landet. En person ble også utvist på grunn av manglende oppholdstillatelse. Flere av virksomhetene hadde også skatte- og avgiftskrav som ikke var gjort opp, melder Skatteetaten.

– Vi kommer til å følge opp flere av disse, påpeker Bergli.