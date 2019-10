Etter 20 år kommer Sokndal-bandet med debuten

1 2 3 4 5 6

Once in ’79: «Dead end» (Adelfo)

Sokndal har rundt 3333 innbyggere, en ung ordfører og en diger grop med titanmalm. De har også hatt en rockeklubb siden 1988, og de har Tønes.

Dessuten har de bestemt seg for å gå sakte, og bandet Once in ’79 har brukt 20 år på debuten. De startet som June of 79 med Paul Magnus Lundø, Øystein Aase og Frode Strømstad, før sistnevnte dannet I Was A King.

Omsider dro Georg Kristoffer Fjalsett de resterende to inn i studio. Resultatet er saktegående americana der melankolien ligger som et mykt slør. Dalicana?

Åpningen «Dead end» har en dramatisk fortelling, men derfra og ut er det temmelig sedat med «Justice» som et kort unntak.

«Rotten» har en fin tekst om hjertesorg, mens Leonard Cohen går igjen i flere låter. «The tree» er mørk bibelhistorie a la ham, og «Ben Moloch» har samme tema som hans «Story of Isaac». Hadde du byttet ut munnspillet med fele på «Filthy», ville den vært enda likere Cohen.

Once in ’79 har nå base i Kristiansand, og Lundø var regissør for filmen «Skumringslandet».

Beste spor: «This is an end», «Filthy».