Fire gode, klassiske juleplater

Bachs juleoratorium: Julemusikken over alle.

Bach: Juleoratoriet. Div. solister, Bachchor Mainz og Bachorchester Mainz, dir.: Ralf Otto. 2 cd-er. Naxos.

Bachs juleoratorium er i vår del av verden selve julemusikken. Det er Bachs mest innspilte verk. Hvert år kommer det nye innspillinger til, med samtlige seks kantater. Det er altså mye å velge i. Vil man ha historisk orienterte fremføringer, er de til Harnoncourt, Gardiner, Herreweghe og Netherland Bach Society å anbefale. Blant de som nå kalles tradisjonelle, dvs. de med større kor, flere instrumenter og en mer mainstream-måte å artikulere på, vil jeg holde en knapp på Peter Schreiers innspilling fra 1988 samt Helmuth Rillings fra 1985.

En av høstens innspillinger er denne, fra Mainz. Det som straks slår en, er det milde tonefallet som fortsetter med solister og kor. Det er ikke historiske instrumenter eller kopier av disse vi hører her. Men artikulering og frasering er sterkt påvirket av historisk oppførelsespraksis. Georg Poplutz er en fremragende evangelist. Koret synger med mildhet, men alltid fyldig, og ordene, som er så viktige i oratoriet, blir usedvanlig tydelig artikulert. Overgangene fra arier til kor er forbilledlig smidige. Dirigenten Ralf Otto kan vise til en rekke meritter, med Monterverdi, Bachs komplette verk, men også med Eisler og Schönberg.

Bachs komplette musikk for julehøytiden

Bach: Musikk for julen: Juleoratoriet, kantatene, orgelmusikk. 11 cd-er. Utgitt på Brilliant Classic.

Musikken Bach skrev til advent og julehøytiden fyller hele 11 cd-er, dvs. ca. 10 timer. Juleoratoriet med de seks delene fyller 3 cd-er, mens de fleste innspillinger dekker disse med to cd-er. Innspillingen her er fra Dresden i 1974/75, altså fra DDR-tiden, med Dresdner Keuzchor og Dresdner Philharmonie. Men den som imponerer mest på innspillingen, er Peter Schreier som evangelist. Han var i to tiår selve evangelist-stemmen hos Bach. Også sopranen Arleen Augér som engelen har den rette Bach-stemmen.

Kantatene fyller hele syv cd-er. Kantatene, som ikke er særlig lange, har noen utrolige fine høydepunkter: Koralen i kantate nr. 40 (spor 16, cd 4); arien i kantate nr. 57 (spor 3, cd 5) og ouverturen til kantate nr. 61 (spor 9, cd 5); åpningskoret i kantate nr. 62, (spor 1 cd 6); sluttkoralene i kantate nr. 64 og 65 (spor 8 og 15, cd 7). Alle koralene er med Nederlandsk Bach Collegium pluss div. solister under ledelse av Pieter Jan Leusink og innspilt i 2010.

Orgelmusikken (25 stykker, cd 11) er spilt inn på fem forskjellige orgler og er fra 2013. Her hører vi to sett preludier og fuger, en rekke koralforspill fra Orgelbüchlein og et variasjonsverk over «Fra himlen høyt». Stor orgelkunst er dette!

Jesu fødsel hos Messiaen

Messiaen: La nativité du Seigneur. Richard Gowers orgel. Utgitt av King’s College, Cambridge (KGS0025)

Nettopp utkommet er denne Messiaen-cd-en med verket «Herrens fødsel», komponert i 1935. Dette verket, som har ni deler, er utvilsomt det mest populære orgelverk av Messiaen. Den første delen, «Jomfruen og barnet», lyder som en himmelsk vuggesang (spor 1). Som kontrast hører vi «Jesus tar imot lidelsen» som går rett i kroppen på lytteren. Her får Gowers frem en nærhet til orgelet for lytteren som virker sterkt på lytteren.

I dette verket tar Messiaen liksom lytteren i hånden gjennom overskrifter, Bibel-sitater, kommentarer og fører ham inn i musikken. På slutten av siste del, «Gud iblant oss», skriver Messiaen om «den annen person i treenigheten sitt herlige og uutsigelige fall ned i menneskets væren.» Vi hører fallende akkorder ned til styrken ffff og videre langsomt ned til Messiaens karakteristiske sixte ajouté (napolitansk sekstakkord) som sluttakkord. Vil man dypere inn i denne musikken, må man ta med både symbolbruk og tallmystikk.

Suverent Messiaen-spill

Messiaen: Oeuvres pour orgue. Louis Thiry. 3 cd-er. Utgitt på La dolce volta.

Denne innspillingen av orgelverk ble utgitt i 1972. Den er gjenutgitt nå i høst, i anledning 110-års jubileet for Messiaens fødsel. Men en mer tungtveiende grunn for gjenutgivelsen er kvaliteten på tolkningene. Her er altså ikke orgelverk av Messiaen fra etter 1972 med, heller ikke de som ble tatt frem og gitt ut etter hans død (i 1992). Messiaen selv var full av lovord for Thirys tolkninger (deriblant hans registrering). Messiaen roste riktignok mange av organistene som ga ut hans orgelverk, men han gjentok sin beundring for Thiry i 1989. Opptaket er gjort på Metzler-orgelet i katedralen Saint-Pierre, i Genève.

Det følger et fremragende teksthefte med gjenutgivelsen, der det også er et intervju med Thiry. Han sier bl.a. at «Frihet i fortolkningen mener jeg er av største viktighet, og det er kanskje en av de viktigste tingene Messiaen skylder fuglene.» Messiaen sa selv: «Det fins tre hovedting i mitt liv: Religion, orgel og fugler.»

Thirys spill i f.eks. det komplekse verket «Orgelboken» er glitrende. Like mye som det er farger hos Messiaen, stråler og gløder det av hans musikk. Det blir ikke minst klart i verket om «Herrens fødsel» (spor 1-9, cd 3). Vi blir loset inn i den rike akustikken i Saint-Pierre-katedralen, der bassregisteret får sitt fulle omfang, der nært og fjernt svarer hverandre og der de langsomme tempiene, som Thiry spiller så vakkert, kan utfolde seg i fraser med lange åndedrag.