Stavangeren feirer 20 år med «Greatest hits»-show

– Vi har hatt 68 forestillinger i egen regi her etter at byens humorister endelig fikk sitt eget hus. Det skal vi feire, sier Jon Arne Sægrov.

Sammen med Pål Mangor Kvammen har han vært primus motor for svært mye av show- og revyaktiviteten i Stavanger i en generasjon. De siste 20 årene har de hat fast tilholdssted i Stavangeren. Før det måte de gå fra plass til plass for å leie seg inn.

– Vi spilte på Breivei, i Folken, i Tjodhallen på Universitetet, Atlantic Hall, på museet, biblioteket, Sjøhusene og all verdens plasser. Så satt Steinar Lyse og meg i Brødregata der vi hadde kontorer og øvingslokaler. Da dukket blant dette huset opp, og vi var innom og kikket på det.

Mye jobbing, og noen tilfeldigheter, senere kunne de 6. mars 1998 sette opp sin første revy i sitt eget hus. «Det e løye med det» var Stavangeren-debuten for Dag Schreiner, Hans Morten Hansen, Sally Nilsson og Kristin Svensen. Siden har disse, og veldig mange andre, vært med på nesten 70 forestillinger.

Pål Christensen

Sønderrævne Klæder

Det som i dag heter Humorhuset Stavangeren var bedehuset Bethania i over 100 år. Lars Oftedal innviet forsamlingshuset 5. januar 1875 med 2000 mennesker inne i salen: ”Huset løb fuldt i en kort Stund, og Trængselen var overordentlig stor, saa mange, især af Kvinderne, kom stønnende og pustende ind, til dels med sønderrævne Klæder”, ble det meldt fra åpningen.

Oftedal mente han kunne presse inn 3500 mann i Bethania. Men som den pressemannen han var, overdrev han nok en smule. Da Bjørnstjerne Bjørnson talte for stappfullt hus i 1888, ble det solgt 2262 billetter.

Bethania var helt frem til cirka 1950 det største forsamlingslokalet i Stavanger. Nye menighetshus kom til, og etter hvert hadde man ikke lenger samme behov for Bethania. Interessen for å bevare huset for religiøse og lokalhistoriske formål var heller ikke særlig stor. I 1997 ble huset solgt til Stavangeren Kultur-og Revyscene A/S.

– Å ha et sted å være, på fast basis, gjorde underverker. Vi har satt opp to forestillinger om våren og to om høsten i alle år. Det beste fra disse skal vi nå samle til en jubileumsforestilling, sier Sægrov.

Knut S. Vindfallet

12 artister + orkester

– Artistene skal selv plukke ut sine beste, så her vil det dukke opp noen virkelige godbiter. Problemet her er å velge bort ting, for disse artistene har enormt mange nummere å velge i, sier Kvammen.

Disse skal være med: Per Inge Torkelsen, Steinar Lyse, Dag Schreiner, Sally Nilsson, Pål Hjelm, Kristin Svensen, Elisabeth Berg, Rune Andersen, Torfinn Nag, Sigrun Eriksen, Hans Petter Jørgensen og Pål Mangor Kvammen. Sistnevnte vil få en slags programlederrolle der han blant annet skal fortelle om husets historie og litt fra alt det galne som har foregått i det tidligere bedehuset. I tillegg blir det fullt orkester.

– Utgangspunktet er å lage en slags greatest hits-forestilling. Vi skal ikke skrive noe nytt, men vi skal heller ikke ha 12 mann med hvert sit innslag. Mange vil jobbe sammen og hente fram ting de tidligere har gjort på revyer. En av styrkene med å få dette huset har jo vært at det har blitt et miljø der de fleste har jobbet sammen med hverandre, sier Kvammen.

Én fest blir av indremedisinsk karakter, mens publikum blir invitert til forestillinger 27. og 28. april.

– Med så mange artister har vi ikke mange datoer vi kan spille, så her må folk kjenne sin besøkelsestid, sier Sægrov.