Siddis Brass: Slektsstevne og knalltøff korpskonkurranse

Randaberg Musikkorps var første korps ut under årets Siddis Brass som arrangeres lørdag. Allerede 07.20 startet de oppvarmingen. Forberedelsene har de holdt på med mye lenger.

– Siddis Brass er et mål vi jobber mot hele sesongen. Sammen med NM er dette den viktigste konkurransen i året. Randaberg Musikkorps øver til vanlig en gang i uken, men i dagene før Siddis Brass har vi en «rød periode». Da møtes vi hver dag, og vi skal være godt forberedt, sier dirigent Pål Magne Austnes-Underhaug.

I Siddis Brass kniver kropsene om poeng og plassering. I denne underholdsningskonkurransen framfører hvert brassband et underholdningsprogram etter fritt valg innenfor en tidsramme på 20–25 minutter. Korpsene er delt inn i divisjoner, fra elite til 4. divisjon. Gjengen fra Randaberg stiller i år i 3. divisjon, og som første korps gikk de på scenen i Kuppelhallen allerede 09.00 lørdag morgen.

Anders Minge

– Jeg er ikke så opptatt av poeng og plassering. Min hovedtanke om korps er at det skal være et sted som har plass til alle. Vi er opptatt av å ha et godt miljø. Hos oss er det også rom for at andre ting i livet er viktig. Samtidig jobber vi målrettet for å bli så gode som vi kan bli innenfor disse rammene, sier dirigenten, som ledet sitt korps gjennom stykket «Windows of the world» av Peter Grahan.

Mange nye i korpset

Dirigenten håper korpset gjør det lit bedre enn sist, men det aller viktigste er at de har en god følelse når de går av scenen.

– Og for meg personlig er reisen fram mot konkurranser som Siddis Brass alltid viktigere enn resultatet og plasseringen, sier Austnes-Underhaug, og sier det er én ting han er særlig stolt av på Randaberg.

For ikke lenge siden var vi 12 stykker i korpset. Da gjorde vi et skikkelig rekrutteringsarbeid, og nå er vi rundt 30. Vi har god spredning i alder og geografi, og vi har en gruppe som fungerer veldig godt sammen både sosialt og musikalsk.

– Hva betyr disse konkurransene for korpsene?

– For noen, kanskje særlig de yngre, er det veldig motiverende å jobbe mot en konkurranse. For andre er det en viktig arena for å treffe likesinna, nesten som et slektsstevne. Disse samlingene er også det stedet der du kan få høre de aller beste korpsene i landet, sier Austnes-Underhaug.

Anders Minge

Elitekonkurranse

I elitedivisjonen er det tre korps som ofte dominerer: Stavanger Brass Band (3. plass i NM). Manger Musikklag (2. plass i NM) og Eikanger-Bjørsvik Musikklag, som vant NM i år.

Utenom NM regnes Siddis Brass som den viktigste konkurransen i Norge. Vertskapet Stavanger Brass band har også for vane å gjøre det skarpt på hjemmebane. Stavanger Brass band hadde en fryktelig sterk rekke med fire seiere på rad fra 2013 til 2016. Den femte seieren fikk de ikke da Eikanger-Bjørsvik vant eliten i 2016. I fjor var det samme sangen om igjen. Under Siddis Brass 2017 var rekkefølgen i den øverste divisjonen Eikanger-Bjørsvik på topp foran Manger Musikklag og Stavanger Brass Band på tredje.

Resultatene fra Siddis Brass 2018 kommer lørdag kveld.