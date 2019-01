– Medvind.

Slik oppsummerer informasjonssjef Pernille Kaldestad teateråret 2018. Rogaland teater rundet 104.000 tusen innløste billetter. Det gir en pen oppadgående kurve for de siste årene:

2015 75.281

2016 76.800

2017 88.891

2018 104.333

Fasiten for 2018 var 29 produksjoner, hvorav tre gjestespill, en konsert, fem samarbeidsproduksjoner, tre take-away forestillinger og 17 egenproduksjoner.

Dette er en liten nedgang på tre produksjoner fra året før. Da hadde Rogaland Teater 32 produksjoner. Til gjengjeld hadde de en stor økning i antall viste forestillinger. Totalt ble det ble det vist 611 forestillinger i 2018 mot 522 i 2017. Flere forestillinger betyr mer publikum. Det ble innløst totalt 104.333 billetter i 2018 mot 88.891 billetter i 2017.

Anders Minge

Flere forestillinger og mer publikum betyr også mye for økonomien. Regnskapet er ikke klart ennå, men Kaldestad sier teateret vil gå noe i pluss.

De mest populære

Blant de mest sette forestillingene i 2018 var «Trollmannen fra Os» suverent på topp med 17.626 besøkende. det følger regelen om at barne- og familieforestillingene alltid topper disse listene.

«Romeo og Julie», «Hedda Gabler» og «Chaplin: Diktatoren» endte alle på litt over 7000 publikummere. Det samme gjorde den årlige julereprisen «A Christmas for Carol».

Her er hele lista (antall forestillinger i parentes):

Forestillinger

Det tusende hjertet (7) 2200

Viste Beach Club (39) 1952

Tartuffe (36) 3746

Hedda Gabler (33) 7134

Chaplin: Diktatoren (22) 7038

Lørdagsgodt (14) 842

Orlando (17) 2670

Om Våren (46) 5430

Indianeren (18) 2823

Tredje august 1964 (58) 3008

Romeo og Julie (38) 9621

Trollmannen fra Oz (63) 17.626

04:48 Psykose (35) 2465

Pan (17) 4908

A Christmas for Carol (20) 7073

Lørdagsgodt (16) 701

Tøff i pyjamas (11) 582

Samproduksjoner

Kjellermennesket (23) 953

Nære relasjonar (10) 402

Jorden rundt på 80 dager (34) 5 835

Dritt/La Merda (15) 2034

1980 Aker Brygge (4) 1309

Konserter

Twin Peaks in concert (1) 151

Etterlyst Jesus (15) 5353

HC Andersen fra Mungo Park (13) 1438

Haugtussa (6) 844

Ny modell - mer av alt

– Vi er veldig fornøyde med det aller meste, og det har vist seg at repertoarmodellen fungerer veldig godt hos oss, sier Kaldestad.

Siden 2016 har teateret brukt den såkalte repertoarmodellen. Tidligere gikk ett stykke på hovedscenen i flere måneder. Så kom et nytt, og sånn gikk dagene. Repertoarmodellen betyr kort fortalt at flere stykker kan bytte på en scene. Det betyr igjen at teateret kan vise flere forestillinger, sette opp gamle hits på ny og spille flere dager enn før.

Fredrik Refvem

– Vi begynner også tidligere i august og januar. Sesongen er utvidet og belegget er mye bedre enn før. I sum gir det oss flere forestillinger, større publikum og gode billettinntekter, sier Kaldestad.

En annen suksesshistorie er Dramakortet, en nyvinning teateret lanserte i desember 2016. Det er en ordning som lar folk se så mye teater de bare orker, av teaterets egne produksjoner, for 1100,- i året. Ved utgangen av 2018 var det 3222 aktive Dramakort-holdere, cirka 1000 flere enn i 2017.

I gjennomsnitt går disse superbrukerne på teater sju ganger i året. Det betyr at Dramakortet-holdere står for over 22.000 teaterbesøk.

Kristian Jacobsen

Nytt teater

Rogaland Teater ønsker å bygge nytt. Lokalene er gamle, umoderne og uhamslige.

– Jeg ser U-båt-serien «Das Boot» på NRK for tiden. Når u-båten går ned på 200 meters dyp, da knirker det i hele fartøyet. Vi har den samme følelsen på teateret. Det er trangt i foajeen, det er kø over alt og bak scenen står det stablet mye - for mye - fordi vi mangler rom. Vi flatpakker scenografi som om vi var en IKEA-butikk. Det knirker, for vi er på maks kapasitet nå.

Kaldestad tror på flere Dramakort-salg, men det er begrenset hvor mye mer publikum som kan gå inn i de gamle teaterbygningene i Kannik.

– Vi kjører på, men vi stanger litt i taket. Et nytt teater vil gi helt andre muligheter.