Julebordet fanger

Vi vet hva julebord er. Kort sagt er det en førjulsfest hvor kolleger samles for å spise og drikke og feire god innsats i året som har gått. Den begynner gjerne i relativ harmoni med ordentlig mascara og høflig konversasjon, men ender ofte med allsang av "Tore Tang", slipset rundt hodet, selektiv nakenhet og krangling med sjefen.

Men hvorfor er det slik?

Her kan vi liste opp en haug med grunner. For det første er det mange ting du ikke har tatt opp i løpet av et langt år. Møteplagerne har aldri fått kjeft for lange og poengløse anekdoter, kollegaen som alltid stjeler kaffemelk fra kjøleskapet er aldri blitt konfrontert, ei heller hun som aldri plasserer koppen sin i oppvaskmaskinen.

Dessuten er du sliten. Ikke bare litt, heller, for det er midt i desember, og det har vært nesten daglige juleavslutninger i flere uker. Og du har bakt og kjørt og hentet, samt brukt en del tid på å rote rundt på loftet for å finne frem til adventsstake, nissekostymer eller Santa Lucia-kjole.

Og ikke minst nærmer vi oss slutten på nok et år. Et år hvor du ikke har fått trent så mye som du skulle, hvor du fremdeles sitter fast i den samme jobben, og hvor drømmene fremdeles sitter på vent. Et år som kort sagt bare har ført til at du er blitt en eldre, tyngre, saktere og gråere versjon av deg selv.

Alt dette tar du med deg inn på julebordet. Og da sier det gjerne pang!

Saturnalia, anyone?

Dette kan få oss til å tenke at julebord er en moderne tradisjon som har tvunget seg frem fordi folk jobber på kontor og har en så pass trist og ensformig arbeidshverdag at vi nesten gjør hva som helst for å bryte opp i traurigheten, noe filmversjoner av julebord som "Bridget Jones' diary" (2001), "Love actually" (2003) og "Office christmas party" (2016) bygger opp under.

Men det stemmer ikke.

Faktisk kan vi spore røttene til julebordtradisjonen i den førkristne romerske midtvinterfesten Saturnalia. På samme måte som dagens julebord fungerer som en slags "teambuilding"-øvelse var Saturnalia også en offentlig festival som ble etablert for å øke borgernes moral etter et knusende nederlag mot kartagerne.

Og på samme måte som julebord var den preget av fyll, spetakkel og løssluppenhet, noe som raskt bidro til at den ble en av de mest populære festivalene. Lucie av Samosata skrev på vegne av Saturn selv at "i denne uken er alvor forbudt" og at det eneste som var tillatt var "drikking og drukkenskap, bråk og terningspill".

Men det var ikke bare villskap som preget disse festivalene, for samtidig som Bacchus, altså fruktbarhetsguden som representerer høsting av vindruer, rituell galskap og ekstase, spilte en viktig rolle i Saturnalia, var den altså kalt opp etter Saturn, som var assosiert med orden, hardt arbeid og måtehold. Dermed finner vi en interessant kontrast i sentrum av festivalen, med Saturns disiplin og nøysomhet på den ene siden og Bacchus' kaos og løssluppenhet på den andre.

Fornuftens tidsalder

Denne kontrasten ligger fremdeles innebakt i vårt eget julebord. For mens året og hverdagen karakteriseres av Saturns egenskaper er det sånn at Bacchus gjerne får lov til å boltre seg litt i overkant på julebordet. Ikke at vi nødvendigvis snakker hysteri og ekstase, for vi lever tross alt i fornuftens tidsalder. Men likevel bærer denne festen i seg et ekko fra disse ritene.

Og da er vi over på Nietzsche, som i en av sine mest kjente skrifter, "Tragediens fødsel" (1872), skriver at livene våre dypest sett er en kamp nettopp mellom orden og kaos, rasjonalitet og irrasjonalitet, og at begge har sin naturlige plass i oss. Og ikke bare det – i vår fornuftige og kontrollerte verden trenger vi faktisk det dionysiske aspektet ved tilværelsen.

Det er altså ikke tilfeldig at det finnes julebord.

De er et symptom på at livene våre fremdeles har plass til, og kanskje til og med behov for, litt kaos og løssluppenhet midt oppi all orden og alt måtehold.

Eller eventuelt for å minne oss om at middelveien alltid er gull.