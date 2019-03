Pia Tjelta kåret til beste skuespiller i fjor

Filmkritikerne har gitt sine priser for fjorårets beste filminnsats – og «Blindsone» ble den store vinneren.

Filmkritikerprisen 2019 for fjorårets beste norske langfilm går til «Blindsone», regissert av Tuva Novotny. Prisen ble torsdag overrakt av Mode Steinkjer, styreleder i Norsk Filmkritikerlag.

Prisen ble først delt ut for 69 år siden og er kåret etter en avstemning blant lagets rundt 90 medlemmer. Prisen for beste skuespiller gikk til Pia Tjelta for hovedrollen i «Blindsone», regissert av nettopp Tuva Novotny.

– Eg elske deg, Tuva! Jeg vil bare lage film sammen med deg nå, sa en rørt og glad Pia Tjelta, og la til:

– Det er fantastisk å få pris fra et så pass oppegående lag med så mye hjerte og kunnskap om det faget vi elsker, fortsatte Tjelta. Prisen for beste fagfunksjon gikk til Martin Otterbeck for fotoet i «Utøya 22. juli», mens hedersprisen Budbringeren i år gikk til nettmagasinet Montages, som av juryen blir beskrevet som «en uredd motstemme og en frittalende ambassadør og forsvarer av norsk og internasjonal filmkunst».