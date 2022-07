Store ambisjoner er ikke nok

BOK: Ambisiøs og velmenende krimdebut fra Bærum.

Anette Hemming debuterer som forfatter, men sliter på tre viktige områder.

Marit Egaas Stavanger

Anette Hemming: Kartografen. Krim. 453 sider. Aschehoug.

Politiromanen har dominert både norsk og utenlandsk krim siden 1990-tallet, men de siste årene har den psykologiske thrilleren fått sin renessanse. Internasjonale bestselgere av Gillian Flynn og Paula Hawkins har nok vært en medvirkende årsak til at mange nye forfattere prøver seg på sjangeren, der utforskning av den menneskelige psyke og forbryterens motiv er viktigere enn politietterforskning og tekniske spor. Innen norsk krim har Ruth Lillegraven og Helene Flood levert interessante og populære bidrag de siste årene. Når Anette Hemming debuterer med en psykologisk thriller, har hun store sko å fylle.

Det begynner med at nyskilte Lisbeth Lind blir brutalt drept på sitt eget kjøkken. Dagen før fant hun et håndtegnet kart over huset der drapsstedet var markert med et rødt kryss. Etter hvert får både eksmannen og andre i omgangskretsen lignende kart. Politiet, med den sindige etterforskeren John Persvik i spissen, kommer ingen vei, og det er ingen åpenbare motiv eller mistenkte. Når etterforskningen skrider fram, blir det mer og mer tydelig at man her har å gjøre med en fanatisk kartograf, og at drapet må ha noe med offerets fortid å gjøre. Betyr det at flere står i fare for å bli drept, og hvordan kan Lisbeths sønn Mikkel få tekstmeldinger fra sin avdøde mor?

Handlingen er lagt til et fredelig Bærum, der James Pub er møtestedet, og der til og med fyllikene i Sandvika er mer siviliserte enn de i Oslo. Det gjelder i alle fall Rangle-Sander som stadig dukker opp som vitne. Men det er mange personer involvert her, og noen finnes bare som skygger i utkanten. En av dem er Robert som ble mobbet av Lisbeth og gjengen på ungdomsskolen. Hans hjerteskjærende historie fortelles parallelt med etterforskningen av drapssaken.

Anette Heming (f. 1990) som er fra Bærum og jobber med digital markedsføring, er ambisiøs og velmenende i sin første roman. Hun viser oss hvor mange som får livet snudd opp ned når det skjer et drap, og hva dette gjør med dem. Hun utforsker også skjebnen til noen ensomme mennesker som lever i utkanten av samfunnet, og som ingen ser. Men det hele er ikledd et litt stivt og omstendelig språk, som gjør det hele fjernt og upersonlig. Selv om intensjonene er gode, er det tre vesentlige ting som forfatteren ikke lykkes med. Det er å holde tempoet oppe, skape atmosfære og beskrive personer som er interessante. Når plottet i tillegg er nokså forutsigbart, blir de høye ambisjonene dessverre ikke innfridd.