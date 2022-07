Gunnstein Austigard er død

MINNEORD: Den 1. juli sovnet grunnleggeren av Øglænd System Gunnstein Austigard stille inn. Han ville ha fylt 82 år den 4. juli.

Publisert: Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Gunnstein var bondegutten fra Ryfylke som overbeviste styret i Jonas Øglænd gruppen om å satse på kabelstiger, og gjennom over 40 år bygde han opp Øglænd System til et internasjonalt selskap med forgreininger i alle verdensdeler.

Gunnstein var utdannet elektroingeniør med videreutdanning i fabrikasjon og finans, og med denne allsidige bakgrunnen tok han eierskap i alle deler av selskapet. Aller nærmest hans hjerte var salg, og spesielt direkte kontakt med kunder. Gunnsteins forretningsteft, kremmerånd og løsningsorienterte driftighet ble en viktig del av selskapets kultur.

Til noens glede og andres fortvilelse var Gunnstein ikke redd for å selge prosjekter før alle detaljene var på plass, han var alltid klar for til å ta utfordringer på strak arm og hadde en utømmelig energi. Gjennomføringsevnen var enorm, Gunnstein fikk mye ut av lite.

Han var særdeles dyktig til å ansette riktige folk og stolt av å skape arbeidsplasser ikke bare i Norge, men også i datterselskapene rundt om i verden. Han reiste mye og jobbet lange perioder i utlandet. Han hadde alltid en stor bunke papirer med seg på flyreiser og jobbet intenst fra avgang til landing. Hans kone Grete og Gunnstein var et godt team, og hun ble også med på mange av hans reiser og opphold i utlandet.

Gunnstein hadde evnen til å ha det gøy og jobbe hardt på samme tid. Han var hjertelig til stede på enhver fest og sosiale tilstelning. Gunnstein visste å by på seg selv og slik skapte han et godt og engasjerende arbeidsmiljø på alle nivå i bedriften. Det gikk døgnet rundt. Senere tok sønnen Geir over selskapet, og Gunnstein fikk en friere rolle og konsentrerte seg om å bygge selskapet videre i Asia. Uansett hvor han var hadde han med seg glimtet i øyet, humøret og sjarmen.

I hver krik og krok av Øglænd Systems reise ligger inspirasjonen, sjelen og motivasjonen fra Gunnstein. For oss vil han alltid være en legende og ledestjerne. Vi tar med oss minnet og arven inn i fremtiden og lyser fred over hans minne.

På vegne av venner og kolleger i Øglænd System, Arne Gya, Tor Jan Øglænd og Wenche Tandrevoll.