Genialitet og galskap i koronaens tid

Jørgen Brekke bor i Horten. Han debuterte med «Nådens omkrets» i 2011, som ble solgt til en rekke land.

Stavanger

Jørgen Brekke: «Formørkelsen og dens lys». Krim. 291 sider. Gyldendal.

True crime eller sannkrim som det heter på norsk, er mer populært enn noensinne, både som tv-serier, podkaster og bøker. Sjangeren er ikke ny, bare tenk på mannfolkbladet «Kriminaljournalen» som kom i store opplag fra 1952 til 1993, eller Truman Capotes berømte dokumentarroman «Med kaldt blod» fra 1966.

I en true crime godtar leseren at mysteriet ikke fullt ut belyses, i motsetning til en ordinær krim, der det forventes at alt går opp til slutt.

Jørgen Brekke er tydeligvis fascinert av sjangeren, for i hans nye krimserie som ble påbegynt i fjor, dreier mye seg om true crime-forfatter Helene Paus. I denne andre boka i serien mottar Helene et brev fra ei kvinne som opplevde en brutal overfallsvoldtekt i 1991. Nå skal hun snart dø og hevder at hun har bevis i saken som peker mot verdens mest omtalte nordmann, filmregissøren Paal Ylvingen.

På Krimfestivalen i Oslo like etter treffer Helene sin yngre kollega Espen Aas som jobber med en uoppklart forsvinning fra 1999, der også Ylvingen er knyttet til saken. De bestemmer seg for å samarbeide, og med god assistanse av Jessica Jay i California som har en populær blogg om true crime, ser de på en rekke overfallsvoldtekter og drap som kan knyttes til Ylvingen.

Den oppdiktede Paal Ylvingen har laget 23 spillefilmer, som alle er komplekse, mørke og voldelige, med et ambivalent kvinnesyn. Filmene er elsket både av kritikerne og publikum, og han har fått flere Oscar og priser både i Berlin og Venezia. I 1999 trakk han seg uventet tilbake på ei lita øy på Helgelandskysten, etter å ha fullført en filmatisering av Knut Hamsuns «Mysterier».

Hovedhandlingen foregår i februar og mars 2020, altså helt i begynnelsen av koronapandemien. Det er både morsomt og litt forstemmende å bli minnet om hvor lite vi visste den gangen, og hvor usikkert alt var.

Forfatteren bruker dette på en svært virkningsfull måte, og koronaen inngår som en viktig del av handlingen. Det gjør også Stein Mehrens diktsamling «Corona, formørkelsen og dens lys» fra 1986, men dette grepet er mindre vellykket og virker nokså konstruert.

Det er uansett Paal Ylvingen som stjeler showet med sin eremitt-tilværelse, genialitet og galskap. Men er han i stand til å begå avskyelige forbrytelser, eller er det noen andre i hans entourage, som de heter i de kretser?

I tillegg til det som foregår i nåtid, tas vi med til en rekke ulike steder, til ulike tider og med et omfattende persongalleri. Alt bygger opp til en dramatisk finale på Helgelandskysten, mens stormen raser og de involverte befinner seg på Ylvingens øy.

Greier så forfatteren å holde styr på alt dette? Tja, han burde nok ha drept noen darlings, og det er noen løse tråder som ikke helt blir nøstet opp. Men alt i alt er det handlingsdrevet, mørkt og dramatisk, og med interessante personer i de viktigste rollene.