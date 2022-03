Fæle, umoralske overklassefolk

Serien om sosietetskvinnen Margaret Campbell er nok en historie om rike og mektige mennesker som oppfører seg ille. Den gir også et interessant blikk på britiske mediers tørst etter en god skandale.

Paul Bettany og Claire Foy spiller et skikkelig usympatisk hertugpar, hentet fra virkeligheten.

Kine Hult Journalist

Publisert: Publisert: Nå nettopp

Ein britisk skandale

Britisk dramaserie i tre deler. Premiere lørdag 5. mars i NRK TV og på NRK 1. Alle tre episodene slippes samtidig i NRK TV. Skrevet av Sarah Phelps. Regissert av Anne Sewitsky.

Glimrende serier som «Succession» minner oss med jevne mellomrom om at det er fullt mulig å være ulykkelig og moralsk fordervet selv om man har mer penger enn de fleste av oss er i stand til å engang fantasere om. «Ein britisk skandale» er nok et eksempel på dette, og også et eksempel på at du ikke trenger å finne på ting selv for å konstruere en god intrige, det holder lenge å hente stoff fra virkeligheten.

Historien om hertuginnen og hertugen av Argyll er den typen overklassedrama som har såpass mange kuriøse ingredienser at man kunne mistenkt en klassisk såpeserie-forfatter for å stå bak. Det handler om ekteskapet til Margaret og Ian Campbell, men kanskje først og fremst den offentlige skittentøyvasken da de skilte seg på 60-tallet. Den britiske pressen boltret seg i alle de pikante detaljene som kom fram da hertugen gjorde en voldsom innsats for å stille sin kone i et minst mulig flatterende lys.

I hovedrollene finner vi gode folk som Claire Foy (The Crown) og Paul Bettany (WandaVision), og norske Anne Sewitsky har regien. Helt fra parets første møte i den første episoden, forstår man at det er noe som ikke helt henger i hop med disse folkene. De forlater hvert sitt ekteskap for å være sammen, men er det egentlig noen kjemi mellom dem? For en utenforstående ser det ganske kjølig ut, og den glansede fasaden begynner da også å sprekke ganske kort tid inn i ekteskapet. De underliggende motivene kommer snart til syne: Hun er søkkrik, han er så godt som blakk, men han er adelig og det vil hun også være. Han er også en sleiping, drukkenbolt og konemishandler, mens hun har et forholdsvis avslappet forhold ekteskapsløfter kombinert med en voldsom seksuell appetitt.

Serien er visuelt slående, med tidsriktige kulisser fra de rike og mektiges miljøer og et imponerende utvalg av kostymer. Midt i dette tegnes et interessant bilde av en kvinne som i sin tid var en superkjendis i sladrespaltene, og som oppførte seg med den sorgløse arrogansen man ikke skulle tro at en kvinne ville kunne komme unna med. Det gjorde hun ikke heller til slutt. I den grad denne serien gir et korrekt bilde av hva som egentlig skjedde, er det påfallende hva slags moralsk fordømmelse som ble henne til del, sammenlignet med hvor greit mannen kom seg igjennom skilsmisseoppgjøret. Samtidig er hun ikke nødvendigvis noen man kjenner spesielt mye sympati for. Det er ingen helt i denne historien, bare ulike grader av å være ufyselig. Sånt blir det som kjent gjerne bra tv av.