Skambankt samler stjerne­lag av artister til støtte­konsert for Ukraina

Skambankt sin turnébuss er på vei til Polen for hente 30 ukrainske flyktninger. Fra venstre: Terje Winterstø Røthing (Skambankt), Nataliya Pavlyuk (tolk), Kjetil Nevland Steinskog (organisator), Maybritt Østerhus Morland (sjåfør), Tollak Kalvatn Friestad (Skambankt) og Tom Are Åsen (sjåfør).

Skambankt er på vei til Polen for å hente ukrainske krigsflyktninger til Norge. Til Aftenbladet forteller bandet at de også har fått med seg flere av Stavangers mest populære artister til en støttekonsert for Ukraina 28. april.

Publisert: Publisert: For mindre enn 20 minutter siden