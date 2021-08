Elektrifisering av bunaden

Snålt og fascinerende møte mellom tradisjonsmusikk og et moderne dansegulv.

Anders Hana og Morten Joh har tatt en pause fra støymusikk og fordypet seg i norsk tradisjonsmusikk.

Leif Tore Lindø Journalist

Naaljos Ljom: «MOT13LP (perspektiv på norsk folkemusikk no. 3)» (Motvind Records)

Anders Hana og Morten Joh i duoen Naaljos Ljom (tidligere MoHa) har tidligere spilt alt fra metal og pop til eksperimentell musikk og støyrock. Nå har de gravd seg ned i folkemusikk, vrenger, vrir og skrur på den, og resultatet er fascinerende. De byr på fem slåtter og en sang, spilt på langeleik, munnharpe, modifisert elektrisk gitar og analoge synther. Beine veien? Nope. Verdt turen? Absolutt.

Tradisjonell, norsk mikrotonal elektronisk dansemusikk blir neppe stort i det brede lag, men du verden så stilig det er. «Gorrlaus» har et skinn av hypnotiserende, dansbar klubbmusikk, ledet av munnharpe. «Langeleikslått» kunne vært grunnlaget for en ordentlig tung tur ut i støyrocken. «Homslien» er malende i lyden, også den med et slags slektskap til kunstmusikk og eksperimentelle sjangere. «Galne Visten» fortelles med et gammelt tonespråk som mikses med synther som fyker rundt i rommet. På «Uppstaden» er de groovy, igjen med en munnharpe som byr opp til dans.

Siste spor, «En venn jeg havde meg ei tid», er det eneste med vokal. Kenneth Lien ligger mørk og mystisk i miksen av toner som ikke lar seg sortere i svarte og hvite tangenter på et piano.

Dette er tredje plate i en serie som forsøker å gjenoppdage norsk tradisjonsmusikk, en slags musikalsk ekvivalent til folk som syr om bunader. Stavangerduoen i Naaljos Ljom har ikke drevet småplukk i folkemusikken for å friske opp nåtiden. De har heller latt tradisjonen lede toget, for så å la sin egen musikalske bakgrunn (som er veldig omfangsrik) justere kursen. Vi kunne slengt på ord som «krevende» og «smalt» her, og de som vil kan fordype seg i musikkteori om skalaer, modifisere tempererte instrumenter og rytmikk, men først og fremst låter det friskt, fint og veldig tøft.

Beste spor: «Gorrlaus», «Langeleikslått»