Tårer skal bli til rubinar

TEATER: Dei som blei hardast ramma av koronaen ser velsigna lyst på det i Ungdomsteatrets «Vekk meg!»

Det kunne blitt mørkt. Men Ungdomsteatret har valt å fokusera på lyset i «Vekk meg!»

Jan Zahl Kulturjournalist

VEKK MEG!

Ungdomsteateret, Rogaland Teater. Urpremiere Teaterhallen 19. mars. Regi: Bjørn Ravn Carlsen. Koreograf: Victoria Jane Harley. Stemmepedagog: Hanne Hjertenes Mæland. Lysdesign: Børe Noer Borrevik. Med: Theodor Moe Lange, Vera Aas Bøe, Michael William Collins, Hilja Ebenhard Flotve, Kristoffer Hauge, Elida Homdrom Helleland, Inger Hovland, Fride Lande, Feline Fredrikke Poulsson, Petra Renberg, Sanne Samuelsen, Andrea Stenshorne Simonsen, Jørgen Nistad Westermoen, Freya Smørdal Walker, Kristoffer Øverby. Lengde: 1 time, 30 minutt.

Midt i januar 2020 såg eg urpremieren på Ungdomsteatrets «Skjerp deg!» Ungdommane var flinke, og trengde etter mitt syn ikkje å skjerpa seg. Men i meldinga av stykket, spurde eg om det verkeleg kan stemma at ingen unge i Stavanger eller Norge – stadig vekk kåra til verdas beste land å bu i – har det bra, eigentleg. Det sjølvutvikla stykket fokuserte nemleg på alle problema unge slit med.

Få veker etter, stengde Norge ned på grunn av koronapandemien. To år og to gjenopningar seinare er dei fleste ekspertar samde om at dei største taparane gjennom pandemien nettopp var barn og unge. Dei har blitt isolert på romma sine, ikkje fått oppleva ei normal ungdomstid, slit både psykisk, sosialt og fagleg etter nesten to år i isolasjon.

Overraskande lyst

Korleis vil eit nytt, sjølvutvikla, teaterstykke med mange av dei same ungdommane sjå ut nå – attpåtil med ein storkrig i Europa i bakgrunnen?

Svaret overraskar meg. Positivt! Men heldigvis er det bevisst og gjennomtenkt frå dei unge skaparane: Her skal ein ikkje fokusera på mørket, men på lyset. Ikkje på død, sjukdom og fare, men på livet. På å vera ung og – trass alt – levande.

Å vera ung og levande betyr sjølvsagt ikkje å leva eit problemfritt eller ukomplisert liv. (Merknad til dei unge frå ein aldrande mann som – utruleg nok – har vore ung: Livet sluttar aldri å vera komplisert. Get used to it!)

Ungdomsliv

Stykket består av 12 scener der dei 15 ungdommane gjer det ungdommar gjer. Dei er på vorspiel, på fest, på nachspiel, (men ikkje alle), dei forelskar seg, det er ikkje lett, dei prøver å passa inn, heller ikkje lett, dei prøver å finna seg sjølv og retning i livet, ikkje lett, sex, ja... Sånn sett nøler ikkje ensemblet med å gå inn i det kompliserte og vanskelege, men dei gjer det med intelligens og humør – og grunntonen er heile tida optimistisk, men utan å bli naiv.

Her er meir humor i «Vekk meg!» enn i «Skjerp deg!». Her var mange – både unge og foreldre – som lo godt mang ein gong. Eg likte til dømes veldig godt gutane sitt jentevorsj og jentenes gutevorsj.

Kjensla av å gå i loop viser seg også i stykket. Repetisjon kan ha både dramatisk og komisk effekt, men det kan av og til også berre bli ... repeterande. I «Vekk meg!» finst begge delar.

Viktig musikk

I teaterets presentasjon står det at «Vekk meg!» leverer soundtracket til Generasjon lockdown. Musikk er altså ein sentral det av framsyninga. Igjen imponerer ensemblet både som instrumentalistar og songarar i eit utval musikk som spenner frå Admiral P til Svein Tang Wa. Men sjølv om her er akkordar i moll og all den melankolien som gjer musikk vakker, har Janoves «Opp av ruiner», Erik Byes «Vår beste dag» og Lou Reeds «Perfect Day» til felles at dei fokuserer på at det som stig opp av ruinane nettopp kan bli din beste dag. Til og med ein perfekt dag.

Det er alltid håp i eit hjul som spinner.

Og det spinner.

