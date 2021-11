Vestlandsk storm

Stormfullt fra en av landets kuleste gitarister.

Hedvig Mollestad fotografert en kveld i Stavanger der hun spilte sånn at sikringene gikk på Spor 5.

Leif Tore Lindø Journalist

Hedvig Mollestad: «Tempest revisited» (Rune Grammofon)

«Tempest revisited» er et bestillingsverk om Mollestads hjemsted Ålesund. Gitaristen (en av Norges aller tøffeste) har jobbet ut fra verket «Stormen» av Arne Nordheim, og det gir en liten pekepinn på hvor vi skal hen.

Mollestad starter forsiktig, på grensen til litt kjedelig, med atmosfærisk stemning og en klassisk «nå starter vi»-låt. Den nordheimske pling-plongen får plutselig fart og intensitet, så er det stort sett velstand resten. Mollestad er her mer lyrisk enn hissig, men hun tråkker også til. «Sun on a dark sky» er en kraftig gryterett av prog, rock og jazz. Her er ryddige riff, uryddige soloer og skikkelig fraspark.

Alle tre saksofonistene, og Mollestads gitar, får boltre seg i «Kittywalks in Gust», et nytt møte mellom utsvevende jazz og ganske bredbeint rockeatittyd. Nordheims klang er tilbake på «418» før hun retter blikket mot seig, innfløkt gitarrock fra 70-tallet til slutt.

Tøft, innholdsrikt album med stort spenn, akkurat som været på Vestlandet.

Beste spor: «Sun on a dark sky», «High hair».