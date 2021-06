Mablis får ny hovedsponsor

Mablis får 300.000 i året av Easee i en mildt sagt turbulent og vanskelig festivalsesong.

Midt i en vanskelig koronaperiode får Mablis ny hovedsponsor. Her er Sløtface på scenen i 2018. Foto: Pål Christensen

Leif Tore Lindø Journalist

Etter et svært vanskelig 2020, der de fleste festivaler og kulturarrangementer har måtte avlyse, går Mablis 2021 av stabelen neste helg i et noe mer nedstrippet konsept under navnet Mabl-ish. Festivalen i Vålandskogen skal ha 3x200 publikummere oppdelt i kohorter, men det som skjer fra scenen blir omtrent som i et vanlig festivalår.

I en tid der mye av kulturlivet sliter med etterdønningene av koronapandemien, velger Stavanger-selskapet Easee å gå inn som ny hovedpartner. Forus-selskapet, som produserer el-bil-ladere, sørger for 300.000 kroner i Mablis-kassen for kommende år.

– Dette betyr enormt mye for oss. Vi har fått på plass et veldig kjekt samarbeid som er viktig for oss inn i framtiden. Denne avtalen gir oss et godt fundament å bygge videre på, for et langt liv også etter pandemien, sier daglig leder i Mablis, Eirin H. Sandstad.

«Avtalen sikrer trygg og god drift i 2021 – men er også grunnlaget for et langsiktig samarbeid som gjør at Mablis kan satse videre med kultur- og publikumsbygging. Dette gjør vi fordi kulturen er det som binder oss sammen. Det er blitt klart for de fleste under pandemien at vi ikke skal ta ting for gitt. Vi er avhengige av sosial omgang med andre for å trives i livet», skriver markedsdirektør Martin Langeland i Easee.

Eirin H. Sandstad i Mablis og Kenneth Bjerga i Easee. Foto: Tommy Ellingsen

– Vi bryr oss mindre om de klassiske intensjonene om logoeksponering og sånne ting. Vi synes først og fremst at dette er veldig gøy. I tillegg er det veldig viktig at vi støtter det vi har savnet mest under pandemien, nemlig denne typen gode opplevelser sier Kenneth Bjerga, kommunikasjonsansvarlig i Easee, og sender ut en slags stafettpinne.

– Vi håper andre deler av næringslivet, i bransjer der det går godt, kan gjøre det samme.

Programmet for årets Mabl-ish-festival ser slik ut:

Fredag 18. juni:

Skambankt

Miss Tati’s Angola70

Janove

car.pool

Lørdag 19. juni:

Dagny

Ruben

Hedda Mae

Suncraft