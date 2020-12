Ulrikke Brandstorp vant «Maskorama»

Lørdag kveld vant «Trollet» NRKs «Maskorama». Bak masken viste det seg at det var 25 år gamle Ulrikke Brandstorp som befant seg.

Artisten Ulrikke Brandstorp – her fra Melodi Grand Prix tidligere i år – vant lørdag finalen i TV-programmet «Maskorama» på NRK. Hun viste seg å være «Trollet». Foto: Tore Meek / NTB

Publisert: Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Lørdag var det «Trollet», «Elgen» og «Vikingen» som kjempet om seieren som altså til slutt gikk til førstnevnte.

Brandstorp er kjent både som deltaker i «Idol» og «Stjernekamp», samt at hun har to deltakelser i Melodi Grand Prix bak seg. I 2017 og i år, hvor hun vant den norske finalen og skulle ha representert Norge i Eurovision Song Contest 2020. Konkurransen ble imidlertid avlyst på grunn av koronapandemien.

For øvrig viste det seg at «Elgen» var identisk med Markus Bailey – kjent som programleder på både NRK og TV 2. Han endte på andreplass.

«Vikingen» viste seg å være youtuberen Herman Dahl.

NRK opplyste lørdag at det er gitt klarsignal for en sesong to av konkurransen.