Julequiz 22. desember

Klarer du disse spørsmålene?

Hvilken julesang er det nå John Lennon er kjent for?

TRAPPETRINN

I denne oppgaven gjelder det å finne svaret ved hjelp av så få opplysninger som mulig.

Tema: Kultur og underholdning

5 poeng: Publikum fikk se ham for aller første gang 9. juni 1934. 4 poeng: Selv har han samme navn i ulike språk, men nevøene heter Soso, Tutu og Lulu på arabisk. 3 poeng: Han feirer stadig nye jubileer, og i januar 2021 kommer bok nummer 500 med navnet hans. 2 poeng: I Norge har han hatt eget blad siden 1948. Og han deler fornavn med en av verdens mektigste menn. 1 poeng: Han bor i Andeby og er evig forelsket i Dolly.

Fakta Svar Donald Duck. Les mer ↓

KOBLINGER

Her skal du koble julesang med artist. Noen sanger er selvsagt spilt inn av flere artister, men listen er slik at det bare skal være ett sett med koblinger som gir korrekt svar - og som vanlig har du noe til overs når oppgaven er løst.

1: White Christmas

2: Julekveldsvisa

3: En stjerne skinner i natt

4: Happy Xmas (War is Over)

5: Himmel på jord

6: Driving Home for Christmas

7: All I Want for Christmas is you

8: Fairytale of New York

9: Last Christmas

10: O Helga Natt

A: Alf Prøysen

B: Kirsty MacColl/The Pogues

C: Mariah Carey

D: Trond Granlund

E: Jussi Bjørling

F: John Lennon/Plastic Ono Band

G: Chris Rea

H: Bing Crosby

I: Oslo Gospel Choir

Fakta Svar 1H, 2A, 3I, 4F, 5D, 6G, 7C, 8B, 10E. Last Christmas er Wham sin store juleslager. Les mer ↓

PÅSTANDER

Her får dere åtte påstander. Minst en av dem, kanskje så mange som tre, er bare bløff. Velg en og en sannferdig opplysning, så sitter du til slutt igjen med en, to eller tre løgner.

Tema: Julenissen

1: Sankt Nicolas av Myra var biskop i Tyrkia på 300-tallet. Han var en rikmannsønn som i hemmelighet delte ut gaver til de fattige. Regnes som et av flere opphav til julenissen.

2: Det nærmeste vi kommer en russisk julenisse, er Fader Frost, som deler ut gaver under nyttårsfeiringen.

3: Alle vet at julenissen bor i nord, men den nederlandske versjonen Sinterklaas bor faktisk i Spania.

4: Julenissens reinsdyr fikk navnene Dasher, Dancer, Prancer, Vixen, Comet, Cupid, Donner og Blitzen i diktet A Visit from St. Nicholas fra 1823.

5: På islandsk kalles julenissen Jólasveinn.

6: Den svensk-amerikanske illustratøren Haddon Sundblom tegnet julenissen på oppdrag fra Coca-Cola i 1931. Denne figuren regnes ofte som utgangspunktet for dagens julenisse; en tjukk, gammel mann med stort hvitt skjegg og røde klær.

7: På italiensk kalles julenissen Babbo Natale.

8: Finske Rovaniemi kaller seg Julenissens Offisielle Hjemby, og julenisselandsbyen får over 500.000 besøkende i løpet av et vanlig år.

Fakta Svar Noen vil kanskje si at alle påstandene er korrekte, men strengt tatt er islandske Jólasveinn ikke det samme som julenissen. Han er en skremselsvette fra islandsk folketro, i slekt med troll, og det skal finnes 13 av dem. Ellers er påstandene korrekte. Les mer ↓

REKKEFØLGE

Her skal dere rett og slett plassere disse menneskene i rett aldersrekkefølge - de eldste først, som seg hør og bør.

Tema: Mektige kvinner og menn

Angela Merkel

Donald Trump

Erna Solberg

Jens Stoltenberg

Boris Johnson

Vladimir Putin

Emmanuel Macron

Bill Gates

Fakta Svar * Trump (1946) * Putin (1952) * Merkel (1954) * Gates (1955) * Stoltenberg (1959) * Solberg (1961) * Johnson (1964) * Macron (1977) Les mer ↓