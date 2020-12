Ukens anbefalte sanger

Atlars og Dj Pursuit med sin første offisielle utgivelse sammen.

DJ Pursuit og Atlars går sammen om låten «Ein goe serie?».

Geir Flatøe Journalist

Hip hop-veteranene har samarbeidet på prosjekter og konserter siden slutten av 90-tallet, og nå gir de sammen ut låten «Ein goe serie?».

Dj Pursuit, eller Eivind Brattelid, har spilt musikk for Stavangers dansegulv og utesteder siden 1992. Han har vært involvert i klubb- og festivalkonsept, og han har produsert og gitt ut musikk.

Atlars, eller Lars A. Tønnessen, har holdt det gående med rap siden 1999 og var tidlig ute med dette på stavangersk. Blant dem han har samarbeidet med, finner vi Alexander Flotve og franske Dj Veekash.

På «Ein goe serie?» bidrar Roar Skjelbred med bass og gitar. Låten får følge av andre nye sanger på spillelisten som skiftes ut hver fredag. Sanger fra året samles i en egen liste på Spotify.

Hør også listen med tidenes beste julesanger og listen med årets julesingler, som oppdateres etter hvert.

Her er listen

Ein goe serie? – Atlars & Dj Pursuit

Tida er ei elv utan bredder – Jarle Obrestad

All you’re dreaming of – Liam Gallagher

Cupid must be blind – Family Values

I wish I knew how it would feel to be free – Kelsey Waldon & Devon Gilfillian

Woke up drunk – Creature Comfort

Blue moon drive – Iskwe, Tom Wilson & Chuck Copenace

You’re still the one – Okay Kaya

Hippy elite – Billy Nomates

Ain’t no grave – Crooked Still & Aoife O’Donovan

Moon song – David Hause

U do U – The Kernal

Chinatown – Bleachers & Bruce Springsteen

Kryssordblad – Vankelmodig

How it works – Old Sea Brigade

Unblu – Jenny Lewis & Serengeti

I tillegg kommer sanger fra ukas anmeldte plater og fra utgivelser de siste par månedene.