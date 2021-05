Hva gjør du når du har laget et dårlig menneske?

BOK: Grusomt og hjerteskjærende psykologisk drama fra kanadisk debutant

Ashley Audrain debuterer med en nifs roman om en mor som ser mer enn andre. Foto: Gyldendal norsk forlag

Marit Egaas

Publisert: Publisert: Nå nettopp

Ashley Audrain: Mitt kalde hjerte. Psykologisk thriller. 350 sider. Oversatt av Jan Chr. Næss. Gyldendal.

Blythe og Fox treffer hverandre som studenter, og lever lykkelig som erteris og tvillingsjeler i ti år. Fox gjør karriere som arkitekt, og Blythe prøver å slå seg fram som forfatter. Men så bestemmer de seg for å få barn, og alt blir forandret. Fødselen er vanskelig, og datteren Violet har kolikk og skriker omtrent sammenhengende de første tre månedene. Blythe fikser det ikke, hun er sint og sliten og bruker alle krefter bare på å holde ut. Fox er den fødte far, men ser bare det han vil se, en perfekt mor og en like perfekt datter.

Alt blir bare verre etter hvert som Violet vokser opp. Hun er et vanskelig barn med utmattende raserianfall, hun er manipulerende og plager andre barn på lekeplassen og i barnehagen. Hun avviser og forakter mora, men oppfører seg som en engel når faren er hjemme - etter stadig lengre arbeidsdager. Så bestemmer de seg for å få et barn til, og når sønnen Sam blir født, opplever endelig Blythe lykken ved å være mor, men det skal ikke vare lenge.

Boka begynner med at Blythe står i mørket og observerer mannens nye familie, før hun går over til å fortelle sin versjon av hva som er skjedd. Den historien er så grusom og hjerteskjærende at det er vanskelig å tro at det virkelig kan være sant. Skal vi stole på henne eller er hun en hysterisk og forlatt hustru som vil hevne seg på alt og alle? Blythes troverdighet svekkes også ved at mora hennes, Cecilia, forlot henne da hun var ti år fordi hun ikke taklet morsrollen. Bestemor Etta var også en katastrofe som mor. Så det virker nesten forutbestemt, som i en gresk tragedie, at Blythe kommer til å bli en dårlig mor, hun også.

Kanadiske Ashley Audrain (f. 1982) debuterer med denne romanen, med den mer dekkende engelske tittelen «The Push». Den føyer seg inn i en trend med bøker om moderskap og morsrollen, men selv om det er mye bleier, oppvask og amming her også, er dette langt alvorligere saker. For hva gjør du når du har laget et dårlig menneske, og ingen andre ser at noe er riv ruskende galt?

Romanen er velskrevet og bygd opp med korte kapitler der hovedhistorien er den lykkelige familien som gradvis går i oppløsning. Spenningen skapes i stor grad gjennom frampek, slik vi vet at noe forferdelig kommer til å skje, men ikke hva. Det er ubehagelig og utmattende, men også besettende. Empatien ligger uansett hos den ulykkelige Blythe, selv om vi stadig tviler på om det hun opplever virkelig stemmer, slik hun også selv gjør.