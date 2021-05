Døden er en ensom sak

BOK: Fortellerteknisk finstemte noveller om død, sorg, tap og ensomhet.

Tom Ingar Eliassen er aktuell med novellesamlingen «Dronningen av Danmark». Foto: Cappelen Damm

Sigmund Jensen Forfatter og litteraturkritiker

Publisert: Publisert: For mindre enn 30 minutter siden

Tom Ingar Eliassen: Dronningen av Danmark. Noveller. 205 sider. Cappelen Damm.

Siden debuten i 2014 har Tom Ingar Eliassen (f. 1972) fra Halden skrevet i flere sjangere, også for scenen, men mye taler for at han trives best i novelleformatet.

I «Dronningen av Danmark» byr han på 14 noveller av vekslende lengde og tematikk, og også av variabel bonitet, må det sies, som vel ikke er annet å vente når samlingen er såpass omfangsrik.

Mange personer går igjen i flere noveller, det dominante felles innslaget er døden, sorgen, tapet og ensomheten, og den bærende symboltunge rekvisitten, som hjemsøker så å si samtlige av novellene, er en likbil. Det bringer tankene til Harstads «Ambulanse» (2002), som er et vellykket eksempel på litterær lappeteppeteknikk, der ambulansen er den samlende enkeltfaktor.

Hos Eliassen derimot er ikke folk bare skadet og såret, men får stadige påminnelser om tempus fugit og memento mori ved at denne likbilen dukker opp overalt. Likbilen har en sentral og så å si toneangivende rolle i åpningsnovellen, «Det er her de elsker med hverandre i vognene», som er blant samlingens sterkeste noveller, der en far kjører omkring i en likbil med sin døde sønn i kisten og liksom nekter å innse at seksåringen ikke skal løpe over svabergene og sykle mellom campingvognene neste sommer.

Samlingen rammes inn av denne og den praktfullt vemodige «Canadas nest lengste elv, Yukon», om to venninner som skilles fordi den enes familie skal flytte til Svalbard.

Ellers er her mange gode noveller, f.eks. om gamle kjærester som uventet møtes seks år etter en heftig oppbruddssommer, og en ensom og litt forsagt ektemann som blir med en fremmed kvinne hjem mens konas mor ligger for døden på sykehuset, et fortettet kammerspill mellom en far og sønn som ikke har sett hverandre på lenge, en gutt som besøker sin avdøde mors grav og en kvinne som reiser landet rundt og spiller inn pornofilmer.

I de beste novellene demonstrerer forfatteren en finstemt fortellerteknikk, og balanserer og paralellfører utvungent to, tre motivkretser og en kraftfull bildebruk, som stedvis minner om Saabye Christensens ofte overrumplende og virkningsfulle metaforer. Her er nok noen forglemmelige og overflødige tekster som med fordel kunne vært luket bort for å gjøre samlingen mer helstøpt. Men til gjengjeld holder altså samlingens beste tekster et svært høyt nivå.