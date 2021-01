Lavmælt California-pop

Captain Sukrams debut har formen, men ikke nødvendigvis innholdet.

Sandnesgauken Markus Dvergastein bor nå i Lofoten, der han har ferdigstilt sitt debutalbum under navnet Captain Sukram. Foto: Håvard Krogedal

Captain Sukram: «Pillowtalk & sundowns» (TIK)

Sandnesgauken Markus Dvergastein kommer fra hardcore-miljøet i regionen, men hans første soloalbum er en ode til lyden av California på 60- og 70-tallet i singer/songwriter-format.

«Pillowtalk & Sundowns» føyer seg fint inn i sin kategori, men lider dessverre av uinspirerte og klisjéfylte tekster.

Fra «Hey, Little Trouble»:

We can make out in the city girl

Make a castle in the sand

La la la la la la

Try to make it alright

Dvergastein er en rutinert musiker og har fått med seg haugevis av kolleger på utgivelsen, blant annet Lars Horntveth fra Jaga Jazzist. Lydbildet er tidvis livlig, og ispedd finurlige jazzgrep, blåsere, korister og gjestevokalister. Likevel blir California-idyllen fort monoton.

Å spikre den tilbakelente Mac DeMarco-vokalen er vanskelig, spesielt når mange prøver på det samme. I Captein Sukrams tilfelle er uttrykket blitt vel tilbakelent, og dette kan forveksles med manglene lidenskap for låtene, noe som igjen gjør lytteopplevelsen så som så.

Beste spor: «Anyones baby».