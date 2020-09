Lekker innpakning

Selv for en som dras mot tragedie, kan lykken inntreffe.

Jonas Alaska debuterte i 2011 etter å ha gått på musikkskolen Lipa i Liverpool. Foto: Jonas Alaska

Geir Flatøe Journalist

Jonas Alaska: «Roof came down» (Braveheart)

Er det én ting du kan regne med når Jonas Aslaksen fra Åmli kommer med en ny plate, er det at lydbildet vil være lekkert. På album nummer fem er det tangentene til David Wallumrød som setter prikken over i-en.

Jonas Alaska åpner med «I don’t wanna die», en nydelig vise for disse tider. Tittelkuttet «Roof came down» står sentralt, om å bli far for første gang. Taket raser sammen, men nå kan han se himmelen over seg.

Det er lagd mange sanger om å få et barn, men ingen så fylt med frykt og jubel på samme tid. I guess I just didn't get it at first, guess my heart wasn't ready to burst. I guess I've always felt branded and cursed, drawn to tragedy, synger Alaska.

Det er derfor han også synger om Joey Poiriez, en av sine gamle skate-helter. Mens andre ble stjerner, endte en skadet Poiriez med en overdose.

Flotte «Goodbye» er soul og visepop side om side, og avskjeden «Oh my God» er akkurat så mektig som den må være.

Beste spor: «I don’t wanna die», «Joey Poiriez», «Roof came down», «Goodbye», «Oh my God».