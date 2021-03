Påskequiz 27. mars

Klarer du disse spørsmålene?

Trappetrinn: Mat

I denne oppgaven gjelder det å finne løsningen ved hjelp av færrest mulig opplysninger. (Scroll nedover for å få flere hint).

5 poeng: Denne nasjonalretten markedsføres ofte som highland breakfast, og navnet kommer av ord som betyr å hakke opp. 4 poeng: Retten er vanligvis stappet inn i og kokt i en dyremage, men skinnet skjæres opp når maten serveres. 3 poeng: Retten består av finhakket innmat av får og serveres ofte med poteter og kokt kålrot. 2 poeng: Retten finnes omtalt i kokebøker fra 1400-tallet, blant annet som Hagws of a schepe. 1 poeng: Vi snakker altså om den skotske nasjonalretten (selv om noen påstår at retten ble tatt med fra Norge av vikinger allerede på 800-tallet).

Fakta Svar Haggis. Funfact: Retten har inspirert både diktere og musikere. Den skotske nasjonalpoeten Robert Burns skrev “Address to a haggis” til rettens ære, og det norske punkbandet Haggis hentet sitt navn fra skotsk innmat. Les mer ↓

Rekkefølge: Boksing

Boksing kalles the noble art of self defence, men hvor mye vet vi om idretten? Her skal dere rangere vektklassene i profesjonell boksing, fra lettest til tyngst.

Bantamvekt

Cruiservekt

Fluevekt

Fjærvekt

Weltervekt

Atomvekt

Fakta Svar Atomvekt (under 46,2 kilo).

Fluevekt (49-50,8)

Bantamvekt (52,2-53,5)

Fjærvekt (55,3-57,2)

Weltervekt (63,5-66,7)

Cruiservekt (79,4-90,7) Funfact: I profesjonell boksing er det i hovedsak samme vektklasser for kvinner og menn, selv om kvinnene ikke bokser i cruiservekt og tungvekt. Les mer ↓

Koblinger: Kultur og underholdning

Mange kvinnelige artister bruker bare fornavn. Men hva heter de til etternavn? Koble fornavn og etternavn på fem artister - det sjette navneparet hører ikke sammen.

1. Astrid S A: Kongshavn 2. Sigrid B: Solheim Leithaug 3: Emilie Nicolas C: Aksnes 4: Aurora D: Brænd Eriksen 5: Gabrielle E: Solbakk Raabe 6: Ingrod Olava F: Svendsen

Fakta Svar 2E, 3A, 4C, 5B og 6D. S-en i Astrid S står for Smeplass. Og Svendsen? Mange artister har det etternavnet, men ingen i denne listen. Funfact: Fornavn-artister er slett ikke nytt. Sissel Kyrkjebøs debutalbum fra 1986 het bare Sissel, og lå 21 uker på VG-lista. Les mer ↓

Fleip eller fakta: Natur

Hva er fleip og hva er fakta?

1. I Norge vokser mistelteinen vilt over store deler av Norge, nord til Trøndelag.

2. Et annet navn på misteltein er kristtorn.

3. Misteltein tilhører sandeltrefamilien og er vintergrønn.

4. Misteltein er en snylteplante, og ble i 1956 den første planten som ble fredet i Norge.

5. Ifølge nordisk mytologi drepte Loke guden Balder med en pil laget av misteltein.

Fakta Svar I Norge vokser Misteltein bare rundt Oslofjorden, og kristtorn er en helt annen plante. Påstand 1 og 2 er altså feil. Funfact: Mistelteinen regnes som en romantisk plante: Sent på 1700-tallet oppsto det i Storbritannia og USA en tradisjon der en kvinne som sto under en misteltein, måtte la seg kysse av hvem som helst uten å protestere. Les mer ↓