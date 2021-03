Føles som en trøst

Johnsons lyse stemme har aldri kjentes så god som nå.

Eric D. Johnson er kjernen i Fruit Bats. Foto: Annie Beedy

Geir Flatøe Journalist

Publisert: Nå nettopp

Fruit Bats: «The pet parade» (Merge)

Fruit Bats surfet på folkrock-bølgen, men er 20 år senere redusert til Eric D. Johnson, tidligere gitarist i The Shins. Album nummer ni åpner med «The pet parade», nesten sju minutter om utkledde hunder i hans La Grange, en forstad til Chicago.

Sangene ble stort sett skrevet før pandemien, men han endret teksten i «Cub pilot» og «Here for now, for you» fra jeg og dere til det mer inkluderende vi og oss. Nydelige «The balcony» ble skrevet om bestemorens balkong, men får en ny betydning i 2021.

Johnson har fått med seg kollega Josh Kaufman fra supergruppen Bonny Light Horseman, og andre deltakere er Joe Russo, Matt Barrick (The Walkmen), Johanna Samuels, Thomas Bartlett (Sufjan Stevens) og Jim Becker (Califone). De mange musikerne skaper en god før-korona-følelse, selv om de bidrar fra sine respektive hjem og studioer.

Dette er lyden av bedre tider og varmere dager, og Johnsons lyse og nesten naive vokal har aldri føltes bedre.

Beste spor: «The pet parade», «Discovering», «The balcony», «On the Avalon stairs».