Mørk og vakker sommerflørt

«Sommeren ’85» er en tidsriktig og medrivende film om en sommerforelskelse som ender på verst tenkelige vis.

«Sommeren ’85» er en romantisk og trist film om en ung gutts første forelskelse.

Kine Hult Journalist

Publisert: Publisert: For mindre enn 40 minutter siden

Sommeren ’85

Skuespillere: Félix Lefebvre, Benjamin Voisin, Philippine Velge, Valeria Bruni Tedeschi, Melvil Poupaud. Sjanger: Drama. Regi: François Ozon. Nasjonalitet: Frankrike. Aldersgrense: 12 år.

For mange av oss virker det utenkelig å skulle få klump i halsen av å høre Rod Stewart synge «I am sailing». Men se denne filmen og se om du ikke skifter mening.

Vi får se litt stort på at sangen var 10 år gammel i 1985, som er året handlingen i denne filmen utspiller seg. Hovedpersonen er Alexis, en 16 år gammel gutt som på tenåringens sedvanlige, sorgløse vis nyter sommerdager i en pittoresk småby i Normandie. En dag kantrer den lille seilbåten han har lånt, og han blir reddet av den to år eldre David. De to blir umiddelbart venner, og snart mer enn venner. Men etter hvert begynner små glimt av uro å dukke opp i den strålende lykken Alexis opplever. Det er et eller annet som ikke stemmer helt med David. Han har en grenseløs adferd og er impulsiv og risikosøkende på et nivå som kan tyde på at han sliter psykisk. Og er han egentlig helt til å stole på?

Sommeren 85, en tid da redningsvest var for spesielt interesserte, i hvert fall i denne historien.

Allerede i innledningen får vi vite at dette er en historie som ender med død. Regissør Francois Ozon gjør en overbevisende jobb med å fortelle om hvor fort den euforiske lykken bare en tenåring kan føle kan snu til den dypeste fortvilelse - og hvilke dramatiske konsekvenser dette i siste instans kan få.

Kanskje er det derfor Rod Stewarts svulstige ballade treffer så godt. Den er her med på å understreke den sentimentaliteten og de voldsomme følelsene som er i sving når en ungdom opplever både stormende forelskelse og det å miste en kjæreste for første gang.

Filmen er basert på Aidan Chambers ungdomsroman «Dance on my grave». Og handlingen kulminerer da også i en dansescene, hvor hovedrolleinnehaver Félix Lefebvre briljerer sånn at det nok ikke bare er de lettrørte som kjenner det i tårekanalene.

Han er for øvrig et funn i denne rollen, og det samme kan sies om Benjamin Voisin, som spiller David. Det er en kjent øvelse å gjøre narr av 80-tallets estetikk og musikk. Ozon klarer på sin side å gi en autentisk og gjenkjennelig skildring av denne pastellfargerike perioden, uten å latterliggjøre, akkompagnert av et glimrende lydspor.