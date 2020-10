Lite troverdig fra Lindell

KRIM: Lite troverdig røverroman fra oljebransjen, med dramatisk finale i Stavanger.

Unni Lindell er en dreven krimforfatter med to Rivertonpriser i beltet. Men i «Nabovarsel» går hun seg vill i egne ideer og ambisjoner, mener Aftenbladets anmelder. Foto: JOAKIM S. ENGER

Marit Egaas Stavanger

Unni Lindell: Nabovarsel. Krim. 420 s. Capitana forlag.

Lydia Winther med kallenavnet Snø er 23 år og nyutdannet politi i Oslo. Sammen med den kjedelige makkeren Marit Nilsen etterforsker hun mindre alvorlig kriminalitet samtidig som hun er under opplæring. De blir tilkalt til et villastrøk, der ei ung jente har sett og hørt mistenkelige ting fra det tomme nabohuset. De finner ingenting, men Snø føler det er noe, og fortsetter undersøkelsene på egen hånd.

Snø får også prøve seg på ulike forsvinningssaker. En av sakene viser seg å være et drap, etter at kroppsdeler fra ei kvinne blir funnet i et forbrenningsanlegg. Dermed blir Snø overført til drapsavsnittet for å bistå den kjekke etterforskeren Hay, eller Hans Arnold Ytrefjord. Det kommer fram at drapet har forbindelser til andre drap og forsvinninger i oljebransjen, og saken knyttes etter hvert opp mot oljeinspektører, sertifisering av plattformer og manipulasjon av rapporter. Dermed flyttes deler av handlingen til Stavanger og oljefirmaet Polyeides.

Unni Lindell har skiftet forlag, og benytter anledningen til å presentere to nye hovedpersoner, Snø og Hay. Snø er intuitiv, finurlig og var for stemninger. Dermed ser hun ting som mer erfarne politifolk ikke ser, og hennes bidrag er helt vesentlig for oppklaringen av begge sakene. Hun er slank og vakker og trener karate. Hun virker sart, men er tøff når det gjelder, ikke ulik Sara Bauer i Lars Keplers bøker. Hay er den trygge og erfarne politimannen som kan gi Snø nødvendig støtte, noe som virkelig trengs i en dramatisk finale i Stavangers havneområde.

Lindell er en dreven krimforfatter med to Rivertonpriser i beltet. Men her går hun seg vill i egne ideer og ambisjoner. Det begynner med det hverdagslige og nære, ispedd en dose mørke kjellere, edderkopper og stalkere. Så er vi over i en korrupt oljebransje, med et hemmelig nettverk som ikke skyr noen midler for å hacke problematiske rapporter om feil på plattformer eller endringer i havbunnen. Det kunne blitt interessant, men dessverre blir det etter hvert så ellevilt at det mister enhver troverdighet. Like usannsynlig er krimheltinnen Snø, som tar rotta på alle de erfarne politifolkene. Det er spennende nok, for Lindell kan smi et plott, og hun tar ofte leseren ligge noen skritt foran politiet. Men det er lite klokskap, lite samfunnsanalyse og lite indre spenning. I stedet pøser forfatteren på med ytre effekter, ofte i et blomstrende språk som hadde kledd en grøsser bedre enn en oljethriller.