En generasjons stemme

22-åringen fra Horten gir ut debutalbum, men er allerede blitt et globalt ikon.

Marie Ulven Ringheim er kjent under artistnavnet Girl in Red. Foto: World in red

Stella Marie Brevik Journalist

Publisert: Publisert: For mindre enn 40 minutter siden

Girl in red: «If i could make it go quiet» (World in red/Awal)

Marie Ulven Ringheim slo gjennom fra jenterommet med «I wanna be your girlfriend» i 2018 og har allerede fått en stor og global fanskare. Lovordene er mange. I tillegg har musikken, som ofte handler om å falle for jenter, blitt en global kode for skeive jenter. «Do you listen to girl in red?» er nå synonymt med «er du skeiv?». Alt dette før et album var i sikte.

Debuten er en rå og ufiltrert coming of age-historie. Ringheim snubler gjennom livet som oss andre, men formidler opplevelsen bedre enn de fleste.

Hun er sinna, deppa, kåt og forelsket. Spekteret av følelser speiles i lydbildet. De tidligste singlene holdt seg til gitarbasert indiepop, nå eksperimenteres det med en rekke sjangre. Den røde tråden er derimot alltid pop.

Når siste låt leier lytteren ut i stillhet sitter man igjen med en følelse av at en venn har åpnet seg for deg. Dette er nok kvaliteten som gjør at Ringheim treffer, og vil treffe, mange.

Beste spor: «Body and mind», «I’ll call you mine».