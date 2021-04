Magne Høyland 70 år – takk skal du ha

Magne Høyland fra en støttekonsert for Varmestuens Venner i St. Johannes kirke i 2016. Foto: Jon Ingemundsen

Selv evigunge rockere blir eldre, og lørdag 1. mai kan Magne «Mannaen» Høyland feire 70-årsdag. Dermed har en av de aller tydeligste stemmene fra den stavangerske rockebølgen nådd alderen som staten definerer som allmenn pensjonsalder.

Magne Arild Høyland, som er hans fulle navn, ble født 1. mai 1951. Han var med i en rekke lokale band fra 1970-tallet av, blant annet Barock som ga ut albumet «Bare en blåveis» i i 1976, og Nurk Twins som ga ut LP i 1978.

Disse utgivelsene kan ses som et forvarsel på det som skulle komme: Høyland ble nemlig med i Asfalt, som sammen med Stavangerensemblet, Smalhans og Mods var helt sentrale i det som ble omtalt som stavangerbølgen i norsk rock og pop – der bruken av dialekt var en viktig ingrediens. I tillegg var han en periode med i Wasaband og deltok i en rekke prosjekter sammen med folk som Anders Bru, Reidar Larsen, Bjørn Kallevig, Leif & Kompisane og Viking supperklubb.

Asfalt-sangen «Takk skal du ha» er en slags signaturlåt for Høyland. Men flest seere og lyttere fikk han antakelig sammen med andre lokale artister i «All of us»-videoen som ble en del av den verdensomfattende Live Aid-konserten til inntekt for sultrammede i Etiopia i 1985.

I 1992 ga Høyland ut soloplaten «Det fyssta lyset», tre år senere kom «Live på Dickens», og i 2011 kom «Takk for dansen». Puben Dickens i Stavanger var altså sentral gjennom mange år. Helt fra 1989 til 2017 spilte Dickensbandet konsert hver eneste søndag – og ble omtalt som landets eldste boyband. I en reportasje i Aftenbladet, i forbindelse med den aller siste søndagskonserten, bekreftet Manna at han etter hver søndagsrock, i 28 år, har sagt at”Dette e det besta me har gjort”.

Magne Høyland har altså helt siden 1960-tallet vært tydelig til stede i Stavangers musikkliv. Men han har også vært innom filmmiljøet – han står på rollelisten i filmen «Jernanger» fra 2009.