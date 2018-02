Anmeldelse: Opera Rogaland har fremtiden for seg

1 2 3 4 5 6

Opera Rogaland har nok en gang forent krefter og oppførte fredag 1. og 2. akt av Puccinis La Bohème og 2. akt. av Johann Strauss’ Flaggermusen – to av de mest kjente verk i henholdsvis opera og operette. Dette skjer takket være den kunstneriske leder for prosjektet, Elizabeth Norberg-Schulz, som for et par tiår siden ble feiret som en stjernesopran. Produsent for oppførelsen var Siri Kval Ødegård som også sang Mimi i La Bohème. Dette er et prosjekt der både profesjonelle deltar og unge talenter får prøve seg. Orkesteret Roma Sinfonietta sammen med studenter fra UiS og fra et italiensk musikkonservatorium spilte utmerket og med stor presisjon sammen med solistene. Det sammensatte koret hadde ikke samme nivå.

Klassisk og enkelt

Interiøret i La Bohème (atelieret til de fire kunstnervennene) hadde ikke noen parisisk atmosfære, men var konsekvent i sin nesten klassiske enkelhet. Handlingen i La Bohème er da også enkel (i motsetning til Flaggermusen): De fire vennene, der poeten Rodolfo og maleren Marcel er mest fremtredende, prøver å holde varmen så godt de kan. Alle unntatt Rodolfo går ut for å besøke Café Momus, mens en nabo, Mimi, spør Rodolfo om ild for å få tent et lys. Hun mister sin nøkkel, og mens de to famler i mørket, møtes hendene deres. Da får vi et av høydepunktene i operaen, duetten Che gelida la manina (Så kald din lille hånd er).

Tian Qin (som Rodolfo) og Siri Kval Ødegård (som Mimi) tolket denne vakre arien med innlevelse og sødme og det samme gjaldt Mimis «Mi chiamano Mimi» (De kaller meg Mimi). I 2. akt er også Mimi og Rodolfo på Momus (kafeen som vi vel ser et falmet sort/hvitt-bilde av som bakteppe) der også en annen hovedperson dukker opp, Musette, sunget strålende av Rosaria Angotti og med den rette frivole og hysteriske gestikken. Hennes vals her er også et høydepunkt. Det vi ikke får vite fra de to første aktene, er at Mimi har sviktende helse (skjønt vi aner det), og at hun dør i siste akt.

Flaggermusen

Operetten er som regel en blanding av talt dialog, sang og dans. Betegnelsen brukes særlig om verk mellom 1858 og 1938. Etter dette snakker vi om musical, uten at dette er det samme: Musikalen er sterkere preget av slagerstilen og rytmisk musikk, mens operetten støtter seg til operaens former og stil.

Johann Strauss’ Flaggermusen er et høydepunkt i operette-sjangeren. Det er vanskelig å holde styr på forkledninger og intriger her, særlig når vi bare får se og høre 2. akt. Det lette og flyktige ved Flaggermusen, som ikke bare krever gode sangere, men også at de er gode skuespillere, ble innfridd av de som hadde hovedrollene. De forskjellige nasjonale karakterene her, ble tatt på kornet.

Det svake ledd

I Flaggermusen var kostymer fargesprakende så det holdt. Det var også tilløp til wiensk schwung over valsene. Men det svake ledd var koreografi og delvis regien. Det ble for mye løping frem og tilbake, for mye veiving med hendene, og stolene som var oppstilt på scenen, egnet seg nok bedre som en stollek.

Innlemmelsen av den napolitanske folkesangen «Tiritomba» og Leonardo Vincis «Sento due fiamme in petto» (Jeg kjenner to flammer i mitt bryst) – den siste tolket følsomt av unge Tobias Vigrestad Mellemstrand – gled for så vidt fint inn. Men siden det fortsatte etter dette med Flaggermusen, smakte det hele for mye av et potpurri.

Oppførelsen gjentas i Konserthuset søndag 25. ds. og i Sandnes Kulturhus mandag 26.ds.