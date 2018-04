Bjarte Tjøstheim til teaterscenen

Det er Dagbladet som skriver at Bjarte Tjøstheim til høsten setter opp sitt eget stykke «Det går betre no».

Tjøstheim er for tiden aktuell i tv-serien Presten på NRK. Han er kanskje mest kjent for radio-programmet Radioresepsjonen, der han opptrer i en trio sammen med brødrene Tore og Steinar Sagen.

Til høsten skal Tjøstheim imidlertid stå helt alene på scenen.

– Det er veldig gøy, men det er også litt skummelt. Jeg har aldri stått på en scene helt alene før. Jeg har alltid stått på scenen med Steinar og Tore, eller Trond-Viggo, og det har vært veldig trygt, sier Tjøstheim til Dagbladet.

Han vil ikke røpe hva forestillingen handler om. Stikkord er imidlertid «damer» og «kropp og sjel». Han var godt i gang med skriveprosessen, da han oppdaget at det var nedturene som ble viet mest plass.

Forestillingen har vært under planlegging i over et år. På regisiden har Tjøstheim fått med seg en annen velkjent humorprofil, nemlig Thomas Giertsen (46).