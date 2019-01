September When topper ny lavpris-festival i Stavanger

I tre år har Obos arrangert «Obos på Operataket» i Oslo. Konsertene på Operataket er en gave fra Norges største boligbyggelag til Oslo by, og billettinntektene går uavkortet til ett eller flere ideelle formål innenfor barne- og ungdomsarbeid. Denne oppskriften brukes også i Stavanger søndag 2. juni. Da spiller The September When, svenske The Cardigans, Hilde Selvikvåg og stavangerbandet Tøfl på endagsfestivalen i amfiet utenfor Stavanger Konserthus.

Det koster 125 kroner å komme inn på festivalen. Alle inntektene fra billettsalget går uavkortet til barne- og ungdomsarbeid. Regningen for selve konserten tar Obos.

– Vi betaler ikke ut vanlig utbytte, så dette er en måte vi betaler tilbake til samfunnet på, sier Daniel K. Siraj, konsernsjef i Obos.

Nääs, Mathias / SCANPIX DENMARK

Lavprisfestival

– Billettprisen skal være så lav at ingen blir ekskludert på grunn av økonomien. For å holde en viss oversikt på publikumsmassen og planlegge for hvor mange som kommer, må man likevel kjøpe en billett for å komme inn. Alle inntektene fra billettsalget gir vi videre til idelle organisasjoner, sier Siraj.

Årets stavangerkunstnar er meir som surdeig enn ei kanelbolle

Hvor stort overskuddet blir kommer helt an på hvor mange som kommer. OBOS på Operataket har generert over tre millioner på tre år. Området utenfor Stavanger Konserthus kan ta 10.000 tilskuere. Fullt hus vil gi 1,25 millioner kroner å fordele. Hvem som får ta del i pengene avgjøres etter søknad til Obos. Fristen er 17. mai.

Fredrik Refvem

Eneste Stavanger-konsert

The September When gjorde comeback under Idrettsgallaen i DNB Arena på lørdag. Bandet har tidligere annonsert flere festivalkonserter i sommer, men ingen av dem i hjembyen. Konserten i konserthus-amfiet ble trolig den eneste de gjør på hjemmebane.

– Her går det inn 10.000, kanskje flere, hvis interessen blir stor. Da tror vi de fleste som vil se September When vil få anledning til det, sier manager Arne Svare.

Bandet har ikke satt en avslutningsdato for denne comeback-runden, men etter sommersesongen er det etter alle solemerker slutt.

– All den tid de gjør denne store konserten blir det nok også den eneste i Stavanger-området, sier Svare.

Jarle Aasland

90-årsmarkering

The September When får med seg lokale Hilde Selvikvåg og Tøfl. Til festivalen kommer også svenske The Cardigans. De ble startet i 1992 og slo for alvor gjennom med "Lovefool" fra albumet «First Band on the Moon» i 1996. Ti år og 15 millioner solgte plater senere tok bandet seg en fem år lang pause før de kom tilbake i 2012. Blant bandets andre hits er «My Favourite Game» og «Erase/Rewind».

Festivaldagen arrangeres i forbindelse med Obos’ 90-årsjubileum. Konsernsjef Daniel K. Siraj kan ikke svare sikkert på om det blir med denne ene, eller om det blir en ny utgave i 2020.

– I første omgang gjør vi dette for å feire 90-årsdagen vår sammen med folk i Stavanger. Men blir det en kjempesuksess vil ikke jeg utelukke noen ting, sier Siraj.