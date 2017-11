Cezinando, Beachheads og Halie til Mablis

– Dette blir så bra! Vi er vanvittig fornøyde med å slippe denne trioen som de første artistene til Mablis 2018, sier festivalsjef Eirin H. Sandstad i en pressemelding.

– At vi annonserer tre så bra navn med så ulike, og unike, kvaliteter, er helt i Mablis’ ånd – vi har noe for alle og enhver, og vi gleder oss sykt mye til alle tre skal underholde, trollbinde og lage fantastisk stemning på hver sine særegne måter, sier Sandstad videre.

Cezinando

Det blir andre gang Cezinando gjester Mablis. Siden han sist stod på scenen i Vålandsskogen, i 2016, har karrieren skutt i været for 22-åringen. Han har tatt Musikk-Norge med storm. Cezinando fikk prisen for Årets nykommer på P3 Gull og Årets tekstforfatter under Spellemannsprisen, begge i 2016.

Carina Johansen

Blackheads

Beachheads er Mablis-nykommere. Bandet ble satt ut i livet etter en langvarig, felles drøm delt av Kvelertak-medlemmene Vidar Landa og Marvin Nygaard.

I 2015 spilte de sin første live-opptreden på By:Larm, hvor de fikk bra respons for blant annet singelen «Get Away». I år er de aktuelle med albumet «Beachheads».

Halie

Halie er et musikktalent fra Bergen. Hun har allerede rukket å imponere deler av musikkverdenen. Bergens Tidende hadde dette å si om hennes første konsert som hun holdt under Vill Vill Vest 2017: «BTs anmelder har sett tusenvis av konserter, men har aldri sett en mer overbevisende debut!»