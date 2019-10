– Tidenes beste Kåkånomics

– Nå tok jeg festantrekket på litt tidlig i går kveld. Det kjentes ganske rett ut det, altså, men det har gjort at jeg ikke har fått talt opp alle billettene. Per nå ligger vi på rundt 6000 publikummere, sier festivalsjef i Kåkånomics, Jan Inge Reilstad.

Festivalen, som kaller seg Norges første, beste og viktigste økonomifestival, har arrangert nærmere 100 arrangementer med norske og internasjonale stjerner i Stavanger siden onsdag.

Der har de debattert de viktigste økonomiske problemstillinger, i tillegg til konserter og teaterimpro, før festivalen gikk ut med et smell lørdag kveld med «Sånn er du, Kalle Moene» med Harald Eia.

– Det har vært helt fantastisk. Responsen fra både deltakere og de på scenen er formidable. Om jeg prater med 10 forskjellige publikummere, har de 10 forskjellige forslag til hva som er favoritten deres. Det har vært en gjennomgående god kvalitet, sier Reilstad.

Skal ligge på 100 arrangementer

Kåkånomics startet i oktober 2017, og har i sitt tredje år økt til å ha like under 100 arrangement totalt på 12 forskjellige steder i Stavanger. Det gir gode fremtidsutsikter. Neste år skal festivalen ifølge Reilstad ha over 100 arrangementer.

– Det er her vi kommer til å være fremover. Det er dette formatet byen takler, og det er vi fornøyde med. Vi har hatt et fantastisk godt festivalmaskineri i år, med staben og alle de frivillige, sier han.

Kåkånomics hadde før årets festival budsjettert med 450.000 kroner i billettinntekter. Foreløpige tall viser at de ligger 25–30 prosent over det, og faktisk har billettinntekter på mellom 550.000 og 600.000 kroner.

– Økonomien har vært bra. Vi har laget rundt 100 arrangement for til sammen 3 millioner kroner. Det betyr at vi lager arrangement for 30.000 kroner. Det inkluderer honorar til de deltakerne som tar det, fly, opphold, teknisk og administrasjonsinnhold, sier han, og fortsetter:

– Folk skjønner ikke at de går an. Det gjør ikke vi heller. Men fakta er at mange gjør dette mer eller mindre gratis. De syns dette er så kult at de lar være å ta honorar eller så lite som mulig, slik at vi kan få dette til, sier han.

Slipset forsvant fort

Målet til Reilstad og Kåkånomics er å bli en nasjonal festivalinstitusjon, som i løpet av ett år eller to, folk flest i landet skal vite om.

– Vi skal være en nordisk møteplass, og de neste årene har vi planer om å få til gode samarbeidsaktører i Danmark og Sverige, sier Reilstad.

– Var dette tidenes beste festival?

– Ja, og med tidenes beste gjennomføring, sier han.

– Og med noe som folk vil ha?

– Det ser slik ut. Festivalen skal være slik at man kan senke skuldrene og være uformell rett fra levra. Victor Norman kom med slipset på, men tok det av etter en liten stund. Mange kommer så rufsete som de går hjemmefra til vanlig. Vi skal ta de akademiske aulaene ned på bakkeplan, og skape en møteplass for fagfolk og mellom fagfolk og folk flest, sier han.

– Men det har vært travelt, har det ikke?

– Jo, og det er litt synd. Jeg prøver alltid å lage et program jeg selv har lyst til å gå på. Men jeg får jo ikke tid til det, for jeg må løpe så mye imellom. Under mange arrangement har kjøreplanen blitt skapt på stedet, flirer Reilstad, som søndag unte seg en rolig morgen etter fire dager med fullt kjør.

Neste år er det i full gang igjen.