Herlig hyllest til Danmark

Drømmen om en deilig, dansk ferie overlever alle virus.

Publisert: Publisert: For mindre enn 30 minutter siden

Geirr Lystrup forelsket seg tidlig i danskene. Foto: Mariann Lystrup

Geir Flatøe Journalist

Geirr Lystrup: «Lyden av Danmark» (Juni)

39 sanger om Danmark er et skikkelig løft, men det tok Geirr Lystrup bare tre dager å få de fleste i boks. Med seg har han produsent Frode Berntzen på gitar, Ole Gjøstøl på piano og Morten Strypet på bass.

Det meste er visebasert, men med oppmykninger som trengs underveis i et slikt maratonløp.

Fakta Geirr Lystrup Bakgrunn: Født 22. mars 1949 i Vinje. Utgivelser: Debuterte med «Ti på taket og måltrostblues» i 1972. Forrige album var «20 ballader» i 2019. Les mer

Vel og bra, men hvorfor Danmark? Han gir oss svaret allerede i første sang, «Danske pige»:

Så sikkert som at vinteren kom til Norge

Fikk vi en jyllandsk pike i vårt hus

Med spennende parfymeduft i håret

Hun smilte og sa hej du, lille pus

Huset var en prestegård i Telemark. Geirrs far Sigmund var sogneprest i Vinje kirke.

Dessuten er Lystrup-slekten dansk, fra småbyen på Jylland der de holdt til en gang på 1600-tallet.

Siden gikk ferden andre veien, noe Lystrup friskt forteller om i «Godmorgen København». Sju år gammel legger han ut på sin første reise til utlandet. Målet er København. Noen år senere drar han tilbake dit, men da til beryktede Christiania uten foreldre på slep.

To av høydepunktene er nevnt, men med 39 kutt å velge fra er det mye annet fint å finne.

For oss som har brukt opp et par sommerferier på å tråle danske bruktbutikker, er «Lystrup Genbrug Center» sangen å sette på neste gang bilen ruller sørover. Hos Lystrup handler det riktignok mest om kroppslig gjenbruk, men Tønes’ «Antikkmesso på Figgjo» har like fullt fått en konkurrent.

Jeg svingte inn på Lystrup Genbrug Center

Det var en vakker vårdag i april

Der stor det mange søde genbrugsjenter

Jeg brettet ut mitt aller beste smil

Men selv om han villig byr på sine gode gener, blir ikke jentene med ham inn på prøverommet. Det ender isteden i kasjotten.

I skillingvise-aktige «Jeg har en paraply» tar han hevn for 400-årsnatten og stjeler en paraply fra Brødremenighedens Hotel i Christiansfeld. Med tanke på alt danskene har tatt fra oss, angrer Lystrup på at han ikke tok to.

Vi får sanger om «Skjønne Fyn», «Sola i Ebeltoft», «Vestavinden på Falster», «Ekko på Bornholm», «Englene på Møn» og «Måkene i Sønderborg». «Fra Jylland Strand» ligger kloss i irske «Carrickfergus», og jazz i vei med «Fire glade lakser i Holstebro».

Det handler om Babettes gjestebud og papirklippingen til H.C. Andersen, og vi går langt tilbake i klodens historie på «Det danske arkipel».

Om dette ikke holder, så sett på pæredanske «Da va da va Skagen». Den synges best med kartoffel i halsen og Tuborg i magen.

Ikke alt er tull og tøys. «Kurt» handler om Kurt Westergaard, den danske tegneren som lagde en karikatur i Jyllands-Posten i 2005 og fortsatt må ha beskyttelse døgnet rundt:

Det sitter en mann i fengsel

I forvaring dag og natt

Fordi han tegnet en kinaputt

På skrå i en turbanhatt

De har tidligere samarbeidet om en barnebok, og nå står Westergaard også for illustrasjonene til «Lyden av Danmark» når sangene gis ut i bokform i september.

Inntil koronavirus er et ord for historiebøkene, er det nok mange av oss som dropper en øl på Højbro Plads, et slottsbesøk på Egeskov eller skattejakten på et gjenbrukssenter på Jylland.

Isteden kan vi sette på «Til Danmark» og drømme om en ny sjanse neste år. Slik som den unge Geirr lengtet etter besøk fra Gitte, Ann Sofie eller Liv Marie hjemme på kjøkkenet i prestegården.

Beste spor: «Danske pige», «Da va da va Skagen», «En time mer på Fyn», «Godmorgen København», «Lystrup Genbrug Center», «Til Danmark».