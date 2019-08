Sitter du her og drikker?

1 2 3 4 5 6

Øystein Skjælaaen: Meningen med rus. 179 sider. Res Publica.

Det kan virke som vi drikker stadig mer, og stadig oftere. Vinglasset har erstattet kaffekoppen, vi møtes til lønningspils, utepils, og til og med morgenpils om vi bare skal på en liten tur til København.

Men det var verre før. På den tiden da Asbjørn Kloster kalte sammen til stiftelsesmøte i det som ble Det Norske Totalavholdsselskap, drakk nordmenn åtte ganger så mye som i dag. På 1820-tallet hadde fiskerne i Nordland rett på 2,5 dl – en tredjedels flaske – sprit hver dag.

Alkoholen har vært en del av vår kultur fra sagatidens ölværo, ølvære, var en form for velvære. Det er grunnen til at vi betrakter det farligste rusmidlet som en glede og en gave, mens vi forbyr rusmidler som er langt mindre skadelige, og straffer de som bruker dem.

Doktorgrad i morgenpils

Øystein Skjælaaen er rusforsker med doktorgrad i morgenpilsens sosiologi. Han har skrevet en elegant formulert og tankevekkende bok om rusens vesen og dens plass så vel i vårt dagligliv som i politikk og lovverk. Underveis viser han hvor kulturelt betinget både rusen og loven er.

Kort sagt er det slik at vi frykter den nye rusen og hyller den gamle. Avisene arrangerer vinturer og anbefaler det beste juleølet. Folk deler ustanselig bilder av funklende champagneglass og duggende ølseidler, men skjuler jointen, til tross for at også den er mye mer vanlig enn lovgiverne liker å tenke på. Som Skjælaaen presist påpeker, vil den som inviterer foreldrene til barnas klassekamerater på et glass vin, styrke sin sosiale status, mens den som inviterer på en joint setter ganske mye på spill.

Boken utforsker både rusens historie, dens funksjon og dens potensial for avhengighet og ulykke. Han beskriver lett og presist de ulike russcenene, fra kjæresteparet med rødvinsglassene i sofaen til den slitne heroinisten som leter fram en brukbar blodåre. Han forundrer seg også over hvorfor alkoholikeren sitter nydusjet på pub mens heroinisten subber gatelangs.

Rus og politikk

Så tar han fatt på det som fortoner seg som bokens hovedbudskap: Vi har en ruspolitikk som ikke tar hensyn til hva rus er, som bryter med prinsippet om at staten ikke med makt skal hindre handlinger som ikke skader andre, og som gjør en urimelig stor andel av befolkningen til forbrytere.

40 prosent av alle straffereaksjoner som idømmes i Norge utenom fartsbøter, er for narkotikaforbrytelser. Det til tross for at det er temmelig tilfeldig, og historisk og kulturelt betinget hvilke stoffer som karakteriseres som narkotika. Som Skjælaaen skriver: «Hva godt kommer det av at en bekymret mor tenker om cannabis på samme måte som hun tenker om heroin?»

Johs. Andenæs, en av de virkelig store i norsk jus, sa allerede på 1990-tallet at man i fremtiden antakelig ville innse at narkotikapolitikken var det 20. århundrets største feilinvestering i straff. Nå er vi i fremtiden, og fortsatt er det slik at ingen forbrytelser er i nærheten av å bli anmeldt og straffet så mye som narkotikalovbrudd. Halvparten av dommene er for små kvanta til eget bruk.

«Meningen med rus» forsøker å dra leseren inn i en mer opplyst debatt som angår oss alle, også fordi de aller fleste av oss bruker en eller annen form for kjemisk rus, ofte skjult under eufemismer som «et glass vin til maten». Blir debatten opplyst nok, vil kanskje også politikerne se at det er på tide å gjøre noe med den store feilinvesteringen.