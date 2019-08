Endeleg Amanda-pris til Pia Tjelta

Fakta: Pia Tjelta (f. 1977) Skodespelar frå Stavanger. Bur i Oslo. Utdanna ved Statens Teaterhøgskole. Blei kjent gjennom hovudrolle i filmen Mongoland i 2001 og Buddy (2003). Det siste året har ho bl a hatt stor suksess både i tv-serien «Lykkeland» og i Henrik Ibsens «Fruen fra havet» på Nationaltheatret i Oslo - og i London. Får Amanda for beste kvinnelege hovudrolle for innsatsen i «Blindsone» - som ho tidlegare har vunne fleire prisar for.

– Det var jo f&%/ ikkje ein dag for tidleg, sa Tjelta då ho blei ropt opp for å motta Amanda for Beste kvinnelege hovedrolle.

«Blindsone» er skriven og regissert av Tuva Novotny. Tjelta spelar Maria, som ein kveld opplever at dottera prøver å ta livet sitt - heilt ut av det blå. Det spesielle formgrepet i filmen er at alt er filma i éi tagning.

Me følgjer Marias dotter Tea (Nora Mathea Øien) frå handballtrening og heim, og så vidare til sjukehuset i ulande ambulanse, med den sjokkerte mora på hjul. Dermed følgjer me også mora Maria frå harmonisk heimeliv, via det første sjokket, desperasjonen, til vantrua, fortvilinga og forsøket på å skjøna kva som har skjedd - saman med ektemannen (spela av Anders Baasmo Christiansen).

Kritikarane - frå norsk presse til The New Yorker - har vore samstemte om at Tjelta imponerte stort i den dramatiske rolla.

Amanda-prisen er bare den siste i ei lang rekke prisar Tjelta har fått for innsatsen sin i «Blindsone». Ho vann tilsvarande pris på den prestisjetunge filmfestivalen i San Sebastian, ho vann den norske Kritikarprisen og Kanonprisen for beste kvinnelege hovudrolle.

Tjelta har vore nominert til Amanda to gonger tidlegare, i 2007 («Mars og Venus») og 2013 («90 minutter»). På tredje forsøk skulle det altså bli pris.

Alexandra Gjerpen frå Sandnes var nominert i kategorien «Beste kvinnelige birolle» for sin innsats i «Når jeg faller». Men den prisen fekk Maria Bonnevie for «Føniks». Til gjengjeld fekk Gjerpen dela ut prisen for «Beste klipp» til «Harajuku».