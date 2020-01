John Derek Bishop er årets stavangerkunstner

Musiker, komponist og visuell kunstner John Derek Bishop (34) er årets stavangerkunstner 2020.

Under nyttårsmottakelsen til Stavanger-ordfører Kari Nessa Nordtun ble John Derek Bishop utropt til årets stavangerkunstner. Foto: Svein Hagen

Bishop opererer innen sjangeren elektronisk musikk, og har de siste årene drevet med utallige musikkprosjekter. Han er aktiv som soloartist under navnet Tortusa og del av flere band, blant annet sammen med Tore Pang i Saxxemark, ambient-jazzbandet Tortusa/Breistein og internasjonal turnering med Past Present & Tortusa. Nylig flyttet han inn i musikkfelleskapet Tou Lyd.

- Jeg setter stor på at arbeidet mitt gis anerkjennelse på denne måten. Denne utmerkelsen gir meg energi og inspirasjon til å fortsette med nye kunstneriske prosjekter i år og i framtiden, sier John Derek Bishop.

Bishop har gitt ut flere album, blant annet «I Know This Place – The Eivind Aarset Collages”, som ble nominert til Spellemannsprisen i 2016. I flere år har han komponert for, og opptrådt med, moderne danse- og performance-forestillinger i Norge, England og Frankrike. I forbindelse med Kapittelfestivalen i 2018 gjorde Bishop prosjektet «Ute et sted» sammen med danser Cesilie Kverneland.

I tillegg har han laget filmmusikk til flere kortfilmer, og i 2019 komponerte han lydinstallasjonen «Lyden av Hillevåg». Utover dette er han også visuell kunstner. I 2016 mottok Bishop Stavanger kommunes kulturstipend.

