Mimir Kristjansson og Karpe-Magdi blant medlemmene i Ytringsfrihetskommisjonen

Hatefulle ytringer, falske nyheter og ytringsfrihet under press blir sentralt for den nye ytringsfrihetskommisjonen.

Kjersti Løken Stavrum (f.v) er utnevnt som leder for Yringsfrihetskommisjonen. Karpe-rapper Magdi Omar Ytreeide Abdelmaguid, samfunnsdebattant Kjetil Rolness og Rødt-politiker Mimir Kristjansson er også blant medlemmene. Foto: Aftenposten collage

NTB

Kulturminister Abid Raja (V) presenterte fredag den nye kommisjonen.

Den skal ledes av Kjersti Løken Stavrum som får med seg blant andre rapperen Magdi Omar Ytreeide Abdelmaguid fra Karpe, mediekritiker Anki Gerhardsen, samfunnsdebattant Kjetil Rolness og Dagen-redaktør Vebjørn Selbekk.

– Kommisjonens medlemmer gjenspeiler mangfoldet i det norske samfunnet. Felles for medlemmene er at de har et sterkt engasjement for ytringsfriheten, og at de – på hvert sitt felt – har markert seg i samfunnsdebatten, sier Raja.

– Ytringsfrihet under press

Kommisjonen skal blant annet ta for seg tiltak mot falske nyheter. Det var Rajas forgjenger Trine Skei Grande (V) som i fjor høst kunngjorde at regjeringen ville nedsette en slik kommisjon.

Bakgrunnen var at de siste årenes revolusjon innen medier og kommunikasjonsteknologi har styrket ytringsfriheten, men også satt den under press.

Mangfoldig gruppe

Løken Stavrum, som er tidligere redaktør og medieleder, og i dag er administrerende direktør i Stiftelsen Tinius, får med seg en mangfoldig gruppe på til sammen 18 medlemmer i arbeidet.

Bland dem er også redaktør Bård Borch Michalsen, Adele Matheson Mestad, direktør for Norges institusjon for menneskerettigheter, og Rødt-politiker Mimir Kristjansson.

– Våre muligheter til å ytre oss og motta informasjon er dramatisk endret siden 1999 da den forrige kommisjonen la fram sin innstilling. Denne kommisjonens oppdrag er å kartlegge de nye vilkårene for ytringsfrihet og bidra til nødvendige endringer og avklaringer, sier Løken Stavrum.

Fakta Disse sitter i kommisjonen: Kjersti Løken Stavrum , administrerende direktør, Oslo (leder)

Ragna Aarli , professor, Bergen

Magdi Omar Ytreeide Abdelmaguid , artist, Oslo

Eirin Eikefjord , journalist, Bergen

Anki Gerhardsen , frilansjournalist, Bodø

Nils Johan Heatta , instituttleder, Kautokeino

Bente Kalsnes , førsteamanuensis, Oslo

Sebastian Klein , pedagogisk leder, Trondheim

Mimir Kristjansson , politiker, Stavanger

Adele Matheson Mestad , direktør, Oslo

Bård Borch Michalsen , førstelektor, Harstad.

Steinar Jørgensen Olsen , arbeidende styreleder, Kristiansand

Shabana Rehman , daglig leder, Spydeberg

Begard Reza , generalsekretær, Oslo

Kjetil Rolness , skribent, Oslo

Vebjørn Selbekk , sjefredaktør, Moss

Jan Inge Sørbø , professor, Volda

Sarah Zahid, student, Bergen Kilde: Regjeringen

Fremme deltagelse i samfunnsdebatten

En sentral oppgave for kommisjonen er å vurdere tiltak for å fremme bred deltagelse i samfunnsdebatten og tiltak for å motvirke spredning av hatefulle ytringer i sosiale medier.

De skal også drøfte nye medier med portvaktfunksjoner, som noen sosiale medier, kan bidra til at disse funksjonene blir praktisert i tråd med prinsippene om ytringsfrihet, etterrettelighet og uavhengighet.

Raja viser til at kommisjonen skal se hen til både sosiale, teknologiske, juridiske og økonomiske rammer i diskusjonen rundt ytringsfrihet.