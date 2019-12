I ukens Aftenbla-bla snakker vi selvsagt om søndagens cupfinale, om Viking, Haugesund, nerver og forventninger. Jan Zahl, som er selverklært uinteressert i fotball, kommer også med avsløringer fra sin oppvekst på Bryne.

Sig Nilssen holder Viking som knappe favoritter, men han er på ingen måte trygg på Jostein Grindhaugs mannskap fra Haugesund.

– To offensive lag som stuper i strupen på hverandre. Det er dumt å si det, men jo, jeg har en god følelse, sier Nilssen.

Vi er også innom Stavanger-budsjettet og planen om å gi alle gratis SFO i første klasse. Jan Zahl er ikke helt sikker på at det er en god idé.

– Slike ordninger er dyre, og hvorfor skal vi sponse de rike med gratis SFO når de ikke trenger det?

Han får motstand fra kommentator Harald Birkevold som ikke umiddelbart kjøper det resonnementet. Birkevold sliter forresten litt med helsa, men bare litt.

Julen, i den grad det er lov å si «jul», blir også diskutert. Hvor mye skal et lite mindretall få bestemme over et stort flertall? Og bør ikke et stort flertall være rause med mindretallet og justere både jul og andre ting, for fredens skyld?

