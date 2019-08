Finnes det egentlig en fredelig familiehytte?

1 2 3 4 5 6

Marie Aubert: Voksne mennesker. 141 sider. Oktober forlag.

Jeg knakk ikke koden for smertefritt opphold på hytta i år heller. Før ferien lengter jeg bestandig mot det kalde vannet og småkranglinga om alt mellom organisering av oppvaskmaskina til forbrukernes makt under klimakrisa. Jeg tenker at i år skal jeg være mer romslig med familien. Så er jeg der, og det går ikke likevel. Jeg klarer ikke fri meg fra meg selv, alt jeg har forsøkt å distansere meg fra, ulmer, som om min barndoms jeg har ligget latent hele tiden.

I år hadde jeg imidlertid Marie Auberts debutroman «Voksne mennesker» i kofferten, og det var en fornøyelse å lese i en sådan stund. Her følger hun opp noe av tematikken fra den sterke novellesamlingen «Kan jeg bli med deg hjem».

Ufrivillig singel og barnløs tar førti år gamle Ida bussen til familiehytta for å feire morens sekstifemårsdag. Der er også stefaren og lillesøsteren Marte med sin samboer og sitt bonusbarn. I møte med familien og hyttetradisjonene blir Ida konfrontert med sin egen livssituasjon. Hun får tildelt det lille rommet på hytta, hun som er alene trenger tross alt ikke dobbeltseng. Når lillesøsteren stryker hemmelighetsfullt over magen sin blir misunnelsen nærmest uutholdelig. Marte er kanskje ikke lykkelig, men hun burde vært det, hun har det Ida lengter mot.

Marie Aubert skildrer nådeløst Idas opphold. Som det pliktoppfyllende eldste barnet hun alltid har vært prøver hun å passe på alle, selv om kanskje ingen trenger det lenger. Ida mister sin rolle som omsorgsfull storesøster i møte med de nye konstellasjonene, og klarer ikke helt å finne seg til rette i det nye samværet.

De vare skildringene av det på samme tid nære og fjerne søskenforholdet minner om Helga Flatlands En moderne familie. Samtidig driver Ida med en mistenkeliggjøring overfor sine nærmeste som likner Carl Frode Tillers Innsirkling-trilogi. Konfliktene er for små rettferdiggjøre et oppgjør, men samtidig store nok til å gnage sår. Da er det kanskje mest konstruktivt å tilgi seg selv når de uunngåelige konfliktene utspiller seg.