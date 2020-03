Gode sanger i vonde tider

Her er et knippe sanger om mørke tider, veien ut av dem og om lyset vi ikke må glemme.

There ain't no easy way out. I will stand my ground and I won't back down, lød det Tom Petty. Her fra en konsert i San Diego i september 2017, bare en måned før han døde. Mannen er borte, men budskapet lever videre. Foto: Amy Harris/Scanpix

Geir Flatøe Journalist

Publisert: Publisert: For mindre enn 2 timer siden

«I mørke tider, vil det synges? Ja, det vil synges. Om de mørke tidene». Sånn sa Bertolt Brecht, tysk dramatiker og dikter, det. Og her er vårt utvalg av fine sanger for tunge tider.

Eller som H.C. Andersen uttrykte det: «Hvor ord svikter, taler musikken».

Du finner sangene på Spotify, blant de andre listene til Stavanger Aftenblad.

Her er listen:

I won’t back down – Tom Petty

Nokon gode ting – Vamp

Let it be – The Beatles

Bridge over troubled water – Simon & Garfunkel

Det er bedre å tenne et lys enn å forbanne mørket, synger Neil Young og siterer hva den kinesiske filosofen Konfucius sa for 2500 år siden. Menneskeheten har vært i trøbbel før. Foto: Rich Fury/Scanpix

Light a candle – Neil Young

Gold in them hills – Ron Sexsmith

Shelter from the storm – Bob Dylan

Light of a clear blue morning – Dolly Parton

We get by – Mavis Staples & Ben Harper

Don’t give up – Peter Gabriel

God bless Norwegians – Chip Taylor

I can see clearly now – Johnny Nash

«Me ska øveleva. Me vet at det vil kreva møkje strev og møye. Det får kje vær så nøye, me ska øveleva», synger Bjørn Eidsvåg. Foto: Terje Pedersen/Scanpix

Øveleva – Bjørn Eidsvåg

Somewhere over the rainbow – Judy Garland

You raise me up – Secret Garden & Brian Kennedy

«We’ll meet again» er blitt stående som Sangen med stor s fra andre verdenskrig. 20. mars fyller Vera Lynn 103 år. Her hjemme i London i 1948 sammen med datteren Virginia. Foto: AP/Scanpix

We’ll meet again – Vera Lynn

End of the line – Traveling Wilburys

Gud bevare landsbyen min – Ole Paus

Passing through – Leonard Cohen

(Sittin’ on) The dock of the bay – Otis Redding

Shine a light – The Rolling Stones

For 60 år siden ga Sam Cooke en av popens vakreste sanger, om hva som betyr noe. Foto: AP/Scanpix Hank Williams så lyset i 1948. Foto: AP/Scanpix

Wonderful world – Sam Cooke

Don’t worry be happy – Bobby McFerrin

Keep on the sunny side – Nitty Gritty Dirt Band & Maybelle Carter

Hard times come again no more – The Cheiftains & Paolo Nutini

Imagine – John Lennon

Now – Dave Carroll

Sunshine on Leith – The Proclaimers

Happy – Pharrell Williams

Morning has broken – Cat Stevens

Blue skies – Eva Cassidy

I saw the light – Hank Williams

The future’s so bright, I gotta wear shades – Timbuk 3

It ain’t easy – David Bowie

I'm still standing – Elton John

Darkest hour is just before the dawn – Emmylou Harris

(There’ll be) Peace in the valley (For me) – Elvis Presley