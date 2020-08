En riktig uvesentlig bok

BOK: Jammen har ikke enda en forfatter avslørt tilværelsens uendelige meningsløshet.

Publisert: Publisert: Nå nettopp

Einar Stenseng har skrevet en bok om livets meningsløshet. Den er meningsløs. Foto: Egil Arntzen/Kolon

Steinar Brandslet

Einar Stenseng: En riktig stygg bok. Roman. 117 sider. Kolon.

Kan vi ikke bare bli enige om at forfatterspirer skal slutte med å skrive om mislykka forfattere nå?

Den navnløse hovedpersonen støter tidlig på en fyr som skal henge seg. Istedenfor å forhindre det vil han bruke episoden som inspirasjon til å skrive. Det fungerer heller ikke, som livet hans og denne boka.

Denne navnløse er gift med ei som han ledet inn i felles misbruk. Han observerer tomheten, og er enda en av disse tristhetssøkende folkene som gjør at du skulle ønske at en annen sædcelle nådde frem først til egget, for da fikk vi kanskje et menneske som satte pris på det fantastiske livet. Vi er små blink av lys i den mørke evigheten.

Hovedpersonen har seg fritt med kvinner og menn, til tross for at han er drueaktig utstyrt nedentil og antakelig ikke spesielt flink til å bruke dette lille heller. Han skyter også med kruttlapper, noe kona er lei seg for, siden hun ville ha barn, men som er hendig for horebukker som ikke vil betale bidrag.

Einar Stenseng har en finfin karriere som musiker og vokalist. Men han debuterer med en roman som minner oss om at alt som er for dumt til å sies kan synges. For Stenseng kan sikkert være en utmerket låtskriver, men forfatter er han ennå ikke.

Språket er dannet på Henki Kolstad-måten i 1950-årene, sikkert for å understreke et poeng, men Kolstad var kul. Dette er ispedd forsøk på mørk humor og bruk av kjønnsord som var opprørsk for noen tiår siden, men som ikke lenger har noen potens.

Stensengs presise observasjoner er dessverre bortkastet så lenge han ikke har en handling eller som engasjerer. Når du ikke har noe viktig, morsomt eller spennende å fortelle, kan det av og til være like greit å ikke si noe.

Mot slutten minner metastemmen oss på at forfatteren kan styre personene i boka som han vil, kanskje som en bevisst Gud som leder menneskene inn i fortapelsen. Eller kanskje omvendt, for å vise at livet er et endeløst nettverk av tilfeldigheter. Eller kanskje er det bare fyllerør. For leseren er det dødsens uvesentlig. Det er boka også.