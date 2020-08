Lettvint pilleaction

Netflix-filmen «Project Power» er et heller middelmådig forsøk på å jazze opp et ordinært narkodrama.

Jamie Foxx og Joseph Gordon Levitt spiller to av de sentrale rollene i den nye Netflix-filmen «Project Power». Foto: Skip Bolen/Netflix / _DSC3300

Kine Hult Journalist

Project Power

Actionfilm. Regi: Henry Joost og Ariel Schulman. Skuespillere: Jamie Foxx, Joseph Gordon-Levitt, Dominique Fishback. Slippes på Netflix 14. august.

Tenk om du kunne ta en pille som ga deg superkrefter i noen minutter? Det er dette selgerne av en ny type narkotika tilbyr sine brukere i «Project Power». Produktet de pusher er imidlertid like trygt som en runde russisk rulett, for det er ingen som vet akkurat hvilken superkraft man får, og noen ganger fører den til at brukeren eksploderer eller brenner opp. Skikkelig fristende, med andre ord.

Vel, mange liker jo denne typen ekstremsport, så i denne filmen tar det ikke lang tid før politiet i New Orleans begynner å jakte på dem som livnærer seg av å selge dette på alle måter tvilsomme produktet. De sentrale figurene i akkurat denne historien er den vanlige politimannen som improviserer og ikke holder seg til boka, en ung, kvinnelig langer og en mystisk fyr som har et eller annet uoppgjort med narkokartellet.

Historien er av det forutsigbare slaget, og inneholder store mengder actionvold og eksplosjoner. I den grad det i det hele tatt finnes noe originalt her, er det vrien med det mystiske stoffet og superkreftene. Den typen tematikk er imidlertid veldig mye bedre løst andre steder, for eksempel i serien «The Boys». Bruk heller tiden din på den.