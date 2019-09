Progressivt og futurisk fra den britiske outsideren

1 2 3 4 5 6

Charli XCX: «Charli» (Warner)

I musikken er fem år tilnærmet en evighet. Likevel føles det ikke som om 27 år gamle sangeren og låtskriveren fra Essex har vært ute av søkelyset.

Charlotte Emma Aitchison, eller Charli XCX, har etablert seg kledelig som en outsider, som kanskje er mer kjent for sine samarbeid enn for egen produksjon. Det inntrykket ser ut til å stå for fall med hennes tredje studioalbum. Det er en variert utgivelse med en hardere og mer nedstrippet sound, som riktignok krydres med solide gjesteopptredener.

«Gone» med Christine and the Queens er en glimrende, funky duett, mens Troye Sivan dukker opp på høydepunktet «1999» – en slags millenniums-eskapisme av det relaterbare og dansbare slaget. Det dirrer en angstfylt nerve i tekstene hennes, i skildringer av sene netter, champagnekyss, knuste glass og ubesvart kjærlighet.

Det låter metallisk og framtidsrettet, med «Click» som et godt eksempel på en sound det hadde vært spennende å høre Charli utvikle framover.

Beste spor: «1999», «Click».