Bjørn Berge forlater Vamp - her er den nye gitaristen

– Det har seg sånn at arbeidspresset på min solokarriere, i kombinasjon med Vamp har blitt for stort. Jeg har derfor tatt den tunge avgjørelsen å forlate Vamp, for å fortsette det jeg egentlig har drevet med i mange, mange år, forteller Berge i en video som ble lagt ut på bandets Facebook-side tirsdag morgen.

Berge tok i 2014, over som gitarist etter Torbjørn Økland som, sammen med Øyvind Staveland, var initiativtaker bak bandet.

«En kjedelig dag»

Øyvind Staveland forteller i videoen at er det litt kjipt at Berge forlater bandet, men at det ikke var helt uventet.

– Da jeg spurte om han ville være med i bandet, var avtalen at om det ble for mye med både Vamp og solokarriere, så skulle vi slutte det av. Etter at han ga ut plate i vinter ble alt veldig mye klarere, så dette må vi bare tolerere, sier Staveland.

Jan Inge Haga

Det nye medlemmet

– Vi har vært så heldige å få med oss Stian Tønnesen. Han er en utrolig flink musiker fra Stavanger, som jeg har har kjent i mange år nå, forteller Staveland.

Tønnesen har i tillegg til soloarbeid, vært med i band som Flying Shoes, The Tramps, Trampolines , Bluebell og Perfect Strangers. I Vamp vil han i tillegg til elektrisk gitar og kassegitar, spille mandolin og tenorbanjo.

Vamp spiller sommerens første konsert 8. juni i Vik i Sogn.