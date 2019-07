Det er sommer i Stavanger - selv om ikke d-vitamin-nivået ditt har økt noe særlig. Vennene har dratt til hytta, og cruiseturistene opptar sentrum. Hva skal man gjøre? Svaret er enkelt (og ofte svaret på det alle meste):

Gå på konsert.

Fra onsdag til lørdag, helt frem til 31. juli, arrangerer i foajeen konserthuset sommerkonserter allerede klokken 13.00.

I dag, torsdag, spiller Nortango, som etterfølges av Fordrecord 12. juli. Årets program består blant annet av jazz, rock, klassisk og pop. Noe for alle, altså. Det som kjennetegner alle artistene er at ingen er like, verken i uttrykk eller sjanger, og alle kan utvide horisonten til publikum som er villige til å ta seg flere turer i løpet av sommer.

Se hele programmet i faktaboksen.

Fakta: Årets sommerkonserter på Konserthuset 11.juli: Nortango

12.juli: Fordrecord

13. juli: Klossmajor

17.juli: Finding Neo

18.juli: Helena Leinebø

19.juli: Grieg i ord og toner

20.juli: Supersofa

24.juli: Tony & and the swing blues

25. juli: Hjortefot og Kristiansen (gratis familieforestilling)

26. juli: Frank Robert Andreassen - Pust

27.juli: Bodil Victoria Arnesen

31. Juli: Soft Punch Tidligere konserter i år: 3. juli: Sjørøver-Hanne (gratis familieforestilling)

4. juli: Nordic Sessions

5. juli: Christine Guldbrandsen

6. juli: The Telephone Mer info om konsertene finner du her.

Først Valp, så Fjåge i Vågen

På onsdag spilte Valp. Gjengen beskriver musikken sin som en blanding av alt fra pop, hip hop, surf rock, reggae og melodiøs rap, med melankolske tekster på stavangerdialekt - tjukk stavangerdialekt.

Solen skinner inn i foajeen. Et cruiseskip har baugen i utsikten, og folk har fylt opp glassene med lesk. Rundt 40 personer har funnet seg en plass på stolene foran scenen, mens noen holder seg i bar-området.

Et par babyer drar ned aldersgjennomsnittet, den eldre garde er godt representert.

– Dette er et godt tilbud for pensjonister om sommeren, sier Tove Teigen, som har funnet seg en plass ved utsikten.

– Det er fin og variert musikk, og det er mange interessante på programmet i år, fortsetter hun.

Teigen er her sammen med en livlig bande på 14 stykker. Dette er første stopp for dagen før de skal videre på middag og Fjåge i Vågen.

Valp møttes på jazzlinja ved Universitetet i Stavanger og er et relativt ferskt band. Teigen forteller at hun pleide å jobbe ved Universitets avdeling på Bjergsted, derfor er det gøy å høre hva som rører seg der nå, samt støtte opp om nye musikere.

En middelmådig låt

Valp lager musikk som treffer 20-åringer rett i hjerterota. Gutter, usikkerheter, livet på byen og selvangivelsen på godt og ondt. Publikumet er kanskje ikke Valps hovedmålgruppe, men vokalist og låtskriver Emilie Eie tvinger frem latter på tross av dette.

– Denne sangen handler om å føle seg utilstrekkelig. Den heter «En middelmådig låt», sier hun fra scenen.

Humring.

Konsertene varer i 40 minutter, med en 20 minutters pause midt inni. I løpet av de 40 minuttene kan man se en god del gråe manker nikke i takt med musikken.

Middels vær gir god konsertsommer

For å komme seg opp til konserthuset måtte man gjennom en hinderløype bestående av turister med vinterklær, men få turister var å se på konsert. Det var derimot en god del som ville bruke ettermiddagen på kultur.

– Billettsalget har vært fint. Noen konserter er godt besøkt, andre mindre. Familiekonsertene er jo gratis og er alltid stappfulle. Hvis det er fint vær så kommer det færre, men middels vær er det beste konsert-været. Så det vært en fin konsertsommer så langt, forteller Grete Straume, markeds- og kommunikasjonssjef på konserthuset.

Straume forteller at det er en god del gjengangere på konsertene. Disse har musikkopplevelsene fast på programmet og dukker stadig opp år etter år.

– Bilettsalget var bra i fjor også, men tror det blir høyere i år. Vi startet sommerkonsertene fordi vi ville ha åpent om sommeren. Derfor er dette et lavtterskeltilbud. Det er enkelt å komme seg til byen på denne tiden, programmet er variert og billettprisene er lave. Så langt i år har vi bare fått gode tilbakemeldinger, avslutter Straume.